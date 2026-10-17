Круглый стол по финансированию сохранения биоразнообразия

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в круглом столе высокого уровня «Финансирование будущего: согласование финансовых потоков с развитием, оказывающим положительное воздействие на природу», состоявшемся в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17).

Круглый стол открыли Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян и Президент Занзибара, Председатель Революционного совета Объединенной Республики Танзания Хусейн Али Мвиньи. Далее выступили министры ряда стран. Модератором мероприятия выступила Группа Всемирного банка.

Участники обсудили вопросы мобилизации финансирования для сохранения биоразнообразия и достижения глобальной цели по привлечению не менее 200 млрд долларов США ежегодно к 2030 году.

Выступление казахстанской делегации во главе с Алибеком Куантыровым состоялось в присутствии Президента Армении Ваагна Хачатуряна, представляющего принимающую сторону.

Министр подчеркнул, что здоровые экосистемы являются основой экономической устойчивости, а ценность биоразнообразия необходимо учитывать при бюджетном планировании, кредитовании и принятии инвестиционных решений.

В своем выступлении он подробно остановился на опыте Казахстана в области платежей за экосистемные услуги и реализации инициативы БИОФИН совместно с ПРООН, а также рассказал о восстановлении тугайных лесов в дельте реки Или, вошедшем в доклад ФАО «Состояние лесов мира — 2026».

Особое внимание было уделено необходимости финансирования полного цикла восстановления экосистем — от создания питомников до ухода за насаждениями и проведения мониторинга.

В рамках реализации инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного фонда по сохранению редких видов и биоразнообразия Министр пригласил международных партнеров к сотрудничеству. Также он предложил совместно с банками развития сформировать портфель региональных проектов, в том числе в рамках инициативы «Зеленый щит Центральной Азии».

Алибек Куантыров призвал Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Зеленый климатический фонд и банки развития упростить доступ к финансированию природоохранных проектов. Среди перспективных инструментов он выделил гранты, льготное финансирование, гарантии и зеленые облигации.

В завершение выступления Министр подтвердил поддержку Казахстаном Ереванского призыва к действию.

По итогам мероприятий Алибек Куантыров также принял участие в церемонии закрытия Саммита лидеров COP17, посвященного вопросам сохранения биоразнообразия и укрепления международного сотрудничества в области охраны природы.