Казахстан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере экологии на полях КС-17

Ереван, 16 октября 2026 года

На полях Конференции ООН по биоразнообразию (КС-17) Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров провел встречу с Советником Президента Республики Узбекистан по вопросам экологии, Председателем Национального комитета по экологии и изменению климата Азизом Абдухакимовым.

Узбекская сторона высоко оценила опыт Казахстана по сохранению и восстановлению популяции сайгака. Министры обсудили сотрудничество по реинтродукции сайгака в Узбекистане и договорились продолжить проработку практических вопросов.

Азиз Абдухакимов отметил успешное проведение Регионального экологического саммита в Астане и выразил поддержку принятым на нем инициативам. Алибек Куантыров сообщил, что по ним уже ведется практическая работа, в том числе по инициативе «Зеленый щит Центральной Азии» и в сфере лесовосстановления.

Одной из ключевых тем встречи стало качество атмосферного воздуха. Стороны отметили важность чистого воздуха для обеих стран, обменялись информацией о мерах по снижению выбросов на предприятиях и договорились совместно работать над улучшением ситуации в приграничных районах.

Министры также обсудили укрепление регионального взаимодействия. Стороны договорились работать над тем, чтобы страны Центральной Азии выступали с единой позицией на международных площадках, а также объединить усилия специалистов региона при подготовке Красной книги Центральной Азии с участием МСОП.

Кроме того, стороны затронули вопросы управления отходами и договорились обмениваться опытом и лучшими практиками в этой сфере.

По итогам встречи министры подтвердили намерение продолжить тесное сотрудничество по всем обсужденным направлениям.