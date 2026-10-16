МЭПР РК: прием старых автомобилей по программе утилизации пока не начался

В связи с распространением в некоторых средствах массовой информации сообщений о том, что казахстанцы уже могут сдать старые автомобили на утилизацию и получить скидочные сертификаты на приобретение новых транспортных средств, Министерство экологии и природных ресурсов РК и АО «Жасыл даму» считают необходимым внести разъяснения.

На сегодняшний день прием вышедших из эксплуатации транспортных средств в рамках программы утилизации с выдачей скидочных сертификатов не осуществляется.

Поводом для публикаций стало утверждение приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 6 октября 2026 года № 252, которым определены правила выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, а также порядок предоставления и использования скидочных сертификатов.

Подчеркиваем, что принятие данного приказа не означает фактического запуска программы и начала приема автомобилей на утилизацию. Документ устанавливает правовые механизмы реализации программы, в частности порядок и условия выдачи скидочных сертификатов, порядок передачи (перерегистрации) и использования при приобретении транспортных средств и сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2026 года. При этом указанная дата не означает начала приема транспортных средств и выдачи скидочных сертификатов.

Поскольку порядок сдачи на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники регламентирован Правилами, утвержденными приказом Министра экологии и природных ресурсов Казахстана от 27 ноября 2023 года № 332.

В рамках указанных Правил, в настоящее время АО «Жасыл даму» проводится работа по отбору переработчиков, которые будут обеспечивать прием и последующую утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств.

После завершения необходимых процедур и заключения соответствующих договоров информация о сроках запуска программы, условиях участия и адресах пунктов приема будет дополнительно опубликована на официальных информационных ресурсах Министерства и АО «Жасыл даму».

В связи с этим призываем средства массовой информации учитывать различие между утверждением нормативных правил и фактическим началом реализации программы, а граждан ориентироваться на официальные сообщения уполномоченных организаций.