В Ереване в рамках 17-й Конференции Сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова с Министром территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давидом Худатяном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере совершенствования системы управления отходами, развития раздельного сбора, сортировки и переработки отходов, а также возможности применения современных технологий в этой области.

Отдельное внимание было уделено использованию возобновляемых источников энергии и развитию электротранспорта, включая перспективы расширения инфраструктуры для его использования.

Особое внимание было уделено вопросам снижения транспортной нагрузки на особо охраняемые природные территории.

В частности, обсуждалась возможность ограничения въезда автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на отдельные природоохранные территории и развития альтернативных экологически безопасных способов передвижения для посетителей.

Такие подходы могут способствовать сокращению выбросов загрязняющих веществ, снижению нагрузки на природные экосистемы и развитию устойчивого экологического туризма.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом по рассмотренным вопросам.