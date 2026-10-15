Министерство экологии и природных ресурсов РК проводит системную работу по сохранению лесного фонда, восстановлению территорий, пострадавших от лесных пожаров, и предупреждению возникновения новых возгораний.

В рамках реализации этих задач в государственных лесных природных резерватах «Ертіс орманы» и «Семей орманы», находящихся в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира, при поддержке группы компаний «Самрук-Казына» реализуется масштабный экологический проект.

Проект осуществляется при поддержке корпоративного фонда Samruk-Kazyna Trust — единого оператора благотворительных проектов группы компаний «Самрук-Казына». Общий бюджет проекта составляет 500 миллионов тенге.

В рамках проекта предусмотрена высадка 5 миллионов саженцев сосны на площади более 1,2 тысячи гектаров. Из них 2,5 миллиона саженцев были высажены весной текущего года. Посадка оставшихся 2,5 миллиона саженцев продолжилась в осенний период и в настоящее время близится к завершению.

Основная цель проводимых мероприятий – восстановление лесных массивов, пострадавших от пожаров, воспроизводство лесных ресурсов и обеспечение устойчивости природных экосистем.

В государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» Павлодарской области близятся к завершению работы по посадке 2 миллионов саженцев сосны на площади 450 гектаров. Кроме того, для повышения эффективности противопожарной защиты ведутся работы по установке двух модульных лесных пожарных станций ангарного типа.

В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» области Абай проводятся работы по посадке 3 миллионов саженцев сосны на площади 762 гектаров. Наряду с этим предусматриваются обновление лесопосадочной техники, ремонт тепличного комплекса и установка еще двух модульных лесных пожарных станций ангарного типа.

Комитет лесного хозяйства и животного мира уделяет особое внимание вопросам охраны и воспроизводства лесного фонда, обеспечения пожарной безопасности, а также укрепления материально-технической базы подведомственных природоохранных учреждений.

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, направлены на повышение готовности лесохозяйственных учреждений к пожароопасному периоду, обеспечение оперативного реагирования на возникающие возгорания и снижение риска распространения лесных пожаров.

Восстановление леса – это не только посадка молодых деревьев, но и создание условий для их дальнейшего роста, возобновления природных экосистем и долгосрочной защиты лесных массивов.

В этой связи поддержка группы компаний «Самрук-Казына» способствует не только восстановлению лесов, но и развитию необходимой инфраструктуры для обеспечения их сохранности в долгосрочной перспективе.

Для Министерства экологии и природных ресурсов РК развитие взаимодействия между государственными органами, национальными компаниями и другими партнерами является одним из важных направлений работы по сохранению природного богатства страны.

Работа по восстановлению лесного фонда, предупреждению лесных пожаров и сохранению природных экосистем будет продолжена.