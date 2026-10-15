Более 5,9 млрд тенге выплачено участникам EcoQolday

Объем выплат участникам системы EcoQolday с начала ее работы превысил 5,9 млрд тенге. За это время через систему на переработку направлено 180,5 тыс. тонн отходов, а количество заключенных договоров достигло 113.

EcoQolday представляет собой цифровую платформу поддержки бизнеса в сфере сбора и переработки отходов. На сегодняшний день в рамках системы заключено 78 договоров со сборщиками отходов, 21 с переработчиками и 14 с предприятиями полного цикла.

Общая сумма выплат участникам составила 5,943 млрд тенге. В 2024 году было выплачено 4,6 млн тенге, в 2025 году — 884,4 млн тенге. По итогам января–сентября 2026 года объем выплат составил 5,054 млрд тенге.

Одновременно увеличиваются объемы отходов, направляемых на переработку через EcoQolday. В 2024 году этот показатель составил 11,07 тыс. тонн, в 2025 году - 49,34 тыс. тонн, а за 9 месяцев 2026 года - 120,14 тыс. тонн. Общий объем с начала работы системы достиг 180,5 тыс. тонн.

Возможности EcoQolday доступны не только предприятиям отрасли. Физические и юридические лица могут через мобильное приложение размещать заявки на реализацию стеклотары, бумаги, картона, пластиковой упаковки и пленки, после чего выбирать сборщика и передавать собранное вторичное сырье.

Отдельное направление связано с вовлечением объединений собственников имущества (ОСИ) и кооперативов собственников квартир (КСК) в раздельный сбор отходов. В системе предусмотрено два механизма участия. В первом случае ОСИ или КСК регистрируется как образователь отходов, после чего на территории жилого комплекса может быть установлен экобокс, а собранное вторсырье выкупается сборщиком. Второй механизм предусматривает регистрацию ОСИ или КСК в качестве сборщика отходов с возможностью реализовывать вторичное сырье перерабатывающим предприятиям и получать выплаты от АО «Жасыл даму».

Практическая реализация этого подхода уже ведется в Астане. С января 2026 года в жилых комплексах столицы устанавливаются экобоксы для раздельного сбора бумаги и пластика. На сегодняшний день установлено 53 экобокса, которыми охвачено более 130 многоквартирных домов. До конца 2026 года планируется установить еще 100 экобоксов и фандоматов для приема вторичного сырья.

Развитие EcoQolday позволяет расширять участие бизнеса и населения в раздельном сборе и переработке отходов, а также стимулировать вовлечение вторичного сырья в экономический оборот.