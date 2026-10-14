13 октября 2026 года состоялась двусторонняя встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова с Министром по делам мобильности, климата и экологического перехода Бельгии в рамках государственного визита Их Величеств Короля Филиппа и Королевы Матильды в Казахстан.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-бельгийского сотрудничества в области охраны окружающей среды, климатической политики, декарбонизации промышленности и устойчивого развития.

Одним из ключевых направлений переговоров стало внедрение современных экологических технологий и развитие низкоуглеродной экономики. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении бельгийского опыта в области декарбонизации, циркулярной экономики, управления отходами и повышения экологической эффективности промышленных предприятий.

Отдельное внимание было уделено вопросам применения европейского механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), а также перспективам технологического и инвестиционного сотрудничества в условиях глобального перехода к низкоуглеродной экономике.

Важной темой встречи стало экологическое состояние Каспийского моря. Министр обратил внимание на продолжающееся снижение уровня моря, изменение береговой линии и связанные с этим риски для биоразнообразия, прибрежных экосистем и социально-экономического развития региона.

В этой связи казахстанская сторона подчеркнула необходимость развития научных исследований, совершенствования экологического мониторинга и привлечения международного опыта для выработки долгосрочных решений по сохранению Каспийского моря.

Участники встречи также затронули актуальные вопросы международной климатической повестки, включая подготовку к 31-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая состоится в Турции.

Стороны отметили важность международного взаимодействия в вопросах сокращения выбросов парниковых газов, сохранения биоразнообразия и адаптации к последствиям изменения климата.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии казахстанско-бельгийского диалога и проработке перспективных направлений практического сотрудничества в экологической сфере.