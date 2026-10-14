Казахстан и Бельгия обсудили перспективы сотрудничества в сфере экологии и изменения климата
13 октября 2026 года состоялась двусторонняя встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова с Министром по делам мобильности, климата и экологического перехода Бельгии в рамках государственного визита Их Величеств Короля Филиппа и Королевы Матильды в Казахстан.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения казахстанско-бельгийского сотрудничества в области охраны окружающей среды, климатической политики, декарбонизации промышленности и устойчивого развития.
Одним из ключевых направлений переговоров стало внедрение современных экологических технологий и развитие низкоуглеродной экономики. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении бельгийского опыта в области декарбонизации, циркулярной экономики, управления отходами и повышения экологической эффективности промышленных предприятий.
Отдельное внимание было уделено вопросам применения европейского механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), а также перспективам технологического и инвестиционного сотрудничества в условиях глобального перехода к низкоуглеродной экономике.
Важной темой встречи стало экологическое состояние Каспийского моря. Министр обратил внимание на продолжающееся снижение уровня моря, изменение береговой линии и связанные с этим риски для биоразнообразия, прибрежных экосистем и социально-экономического развития региона.
В этой связи казахстанская сторона подчеркнула необходимость развития научных исследований, совершенствования экологического мониторинга и привлечения международного опыта для выработки долгосрочных решений по сохранению Каспийского моря.
Участники встречи также затронули актуальные вопросы международной климатической повестки, включая подготовку к 31-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая состоится в Турции.
Стороны отметили важность международного взаимодействия в вопросах сокращения выбросов парниковых газов, сохранения биоразнообразия и адаптации к последствиям изменения климата.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии казахстанско-бельгийского диалога и проработке перспективных направлений практического сотрудничества в экологической сфере.