Маленькое металлическое кольцо — ключ к разгадке удивительных путешествий птиц на тысячи километров!

В Коргалжынском государственном природном заповеднике возобновилось одно из важных направлений орнитологических исследований. С 28 сентября по 2 октября 2026 года специалисты провели осеннее кольцевание, в ходе которого окольцевали 128 птиц, относящихся к 14 видам.

Особое внимание ученых привлекла встреча с обыкновенным дубоносом!

Последняя зарегистрированная встреча этого вида на территории заповедника датируется 2013 годом. Повторная регистрация спустя 13 лет представляет особый научный интерес и дополняет сведения об орнитофауне заповедника.

Среди окольцованных птиц также были перепелятник, серый сорокопут, представители овсянковых и другие виды.

Что может рассказать маленькое кольцо на лапке птицы?

Каждой птице присваивается индивидуальный номер, нанесенный на металлическое кольцо. При повторной встрече он позволяет получать ценные сведения о миграционных маршрутах, перемещениях и продолжительности жизни птиц.

В исследованиях приняли участие начальник отдела науки, информации и мониторинга А. Б. Янушевский, научный сотрудник Аида Казбеккызы и практикант из Кыргызстана Азамат Хасенов.

Ранее Аида Казбеккызы прошла полевую практику на Чокпакской орнитологической станции, где освоила методы отлова, определения видов, проведения морфологических измерений и кольцевания птиц. Полученные знания были применены в Коргалжынском заповеднике. Необходимые орнитологические кольца предоставлены при поддержке Института зоологии Республики Казахстан.

Коргалжын — уникальная территория, где пересекаются важнейшие миграционные пути птиц.

Возобновление кольцевания в Тенгиз-Коргалжынском регионе открывает новые возможности для изучения сезонных миграций, уточнения видового состава и развития долгосрочного научного мониторинга.

Маленькое кольцо, надетое сегодня, однажды может рассказать ученым историю большого путешествия!