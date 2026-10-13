Кто загрязняет — тот и восстанавливает: что говорит закон?

Представьте: после деятельности предприятия загрязнена почва, пострадала река или нанесён ущерб животному и растительному миру. Кто должен устранять последствия и за чей счёт?

Ответ закреплён в Экологическом кодексе Республики Казахстан.

Согласно статье 136 Кодекса, действует принцип «загрязнитель платит»: лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано за свой счёт и в полном объёме принять меры по его устранению.

Что важно знать?

Ответственность не ограничивается штрафом. Привлечение к административной или уголовной ответственности не освобождает виновное лицо от обязанности устранить экологический ущерб.

Природу необходимо восстанавливать. Речь идёт не просто об уплате денег, а о принятии необходимых мер для восстановления повреждённых компонентов окружающей среды.

Важны доказательства. Для возложения обязанности по устранению экологического ущерба необходимо установить лицо, причинившее вред, причинно-следственную связь между его действиями и ущербом, а также сам ущерб — он должен быть чётко определён и измерим.

Главный принцип прост: причинённый природе ущерб не должен оставаться без внимания, а расходы на его устранение в предусмотренных законом случаях несёт тот, кто его причинил.

Правовая основа: Экологический кодекс Республики Казахстан, статьи 131 и 136.

Знать закон — значит понимать не только свои права, но и ответственность за сохранение окружающей среды.