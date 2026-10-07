Сегодня под председательством Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова состоялось 12-е заседание Казахско-британской Межправительственной комиссии по торговому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК).

Делегацию британской стороны возглавил Государственный министр по торговле Великобритании Лорд Анас Сарвар.

Заседание МПК прошло в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией, которое будет отмечаться в 2027 году.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы операционализации Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве (ССПС), а также двустороннюю договорно-правовую базу.

Отдельное внимание было уделено приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, включая:

критические минералы;

энергетику, в том числе мирный атом и малые модульные реакторы;

зелёный переход и возобновляемые источники энергии;

транспортную инфраструктуру и логистику;

искусственный интеллект и цифровую трансформацию;

образование.

В состав казахстанской делегации вошли представители министерств иностранных дел (включая Чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Великобритании Алибека Бакаева), промышленности и строительства, науки и высшего образования, энергетики, транспорта, искусственного интеллекта и цифрового развития, водных ресурсов и ирригации, Агентства по атомной энергии.

С британской стороны в заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Республике Казахстан Салли Аксуорси, торговый комиссар по Восточной Европе и Центральной Азии Дэвид Рид, руководитель по стратегии и торговой политике в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Френсис Найт, а также сотрудники Посольства Великобритании.

В рамках МПК состоялась церемония подписания Протокола заседания МПК и Совместного заявления сторон, а также предусмотрена разработка Плана мероприятий по реализации договорённостей, достигнутых по итогам заседания.