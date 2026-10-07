С ТОО «Магистральды Су құбыры» взыскан экологический штраф в размере 334,1 млн тенге

Департаментом экологии по Атырауской области по факту нарушения ТОО «Магистральды Су құбыры» установленных лимитов накопления загрязненных отходов почвы взыскан административный штраф в размере 334,1 млн тенге.

По установленным фактам Департаментом в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях возбуждено административное производство и составлен соответствующий протокол.

Предприятие обжаловало принятые меры в судебном порядке. Однако специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау оставил жалобу без удовлетворения. Впоследствии судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда также оставила апелляционную жалобу предприятия без удовлетворения.

Таким образом, судебными актами подтвержден факт совершения ТОО «Магистральды Су құбыры» административного правонарушения. На предприятие наложен штраф в размере 334,1 млн тенге.

На сегодняшний день сумма штрафа в полном объеме взыскана в доход государственного бюджета.