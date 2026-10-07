В 6-8 октября в г. Тбилиси, Грузия проходит Региональный диалог для стран Центральной Азии и Восточной Европы, организованный Зеленым климатическим фондом.

В рамках диалога Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Н. Шарбиев принял участие на круглом столе высокого уровня, в своем выступлении отметил важность обмена информацией для совместной оценке климатических рисков и подготовке адаптационных проектов, восстановлению лесов и деградированных земель.

Региональный диалог является специализированной площадкой для прямого взаимодействия Зеленого климатического фонда со странами и партнерами, направленная на выявление

региональных приоритетов, а также повышение эффективности доступа к ресурсам Фонда.

Также на полях диалога проведена двусторонняя встреча с Региональным директором Фонда по Центральной Азии, Восточной Европе и Ближнему Востоку Томасом Эриксоном, где обсуждены вопросы по приоритетным проектам для подготовки к финансированию ЗКФ включая через Банк Развития Казахстана, а также вопросы продвижение аккредитации национальных институтов.