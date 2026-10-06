Казахстан и ОЭСР обсудили вопросы сотрудничества

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров и руководитель Отдела Евразии Директората по глобальным отношениям и сотрудничеству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильям Томпсон обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках Программы устойчивой инфраструктуры в Азии (SIPA).

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы климатической политики, декарбонизации, развития системы торговли выбросами, углеродного ценообразования, а также механизма трансграничного углеродного регулирования.

«Мы высоко ценим сотрудничество с ОЭСР как важной площадкой для внедрения современных стандартов государственной политики в сферах климата, охраны окружающей среды, устойчивого развития и зелёной экономики. Для нас особенно значима экспертная поддержка Организации по вопросам адаптации к изменению климата, развития устойчивой инфраструктуры и совершенствования экологического регулирования», – отметил А. Куантыров.

Министр также предложил в рамках проекта Плана действий на 2027–2030 годы между Казахстаном и ОЭСР развивать сотрудничество по циркулярной экономике, в частности, в реализации проектов по переработке ТБО, развитии экологического туризма, проведении общественных слушаний и вопросам обмеления Каспийского моря.

Отдельное внимание было уделено проекту «Взаимосвязь водных, энергетических и земельных ресурсов» (Nexus), реализация которого имеет важное значение для достижения целей Концепции перехода Республики Казахстан к «зелёной экономике» на 2024–2030 годы.

Стороны также обсудили вопросы климатической и экологической устойчивости инфраструктуры в контексте развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средней коридор).

В целях обеспечения экологической и климатической устойчивости коридора Казахстан проводит регулярный мониторинг качества морской воды и гидрохимических показателей на 50 прибрежных точках.

В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление конструктивного и плодотворного взаимодействия с ОЭСР.