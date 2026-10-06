Казахстан и Зелёный климатический фонд (ЗКФ) подписали соглашение о реализации проекта по созданию Страновой климатической инвестиционной платформы Казахстана - QCIP (Qazaqstan Climate Investment Platform) в рамках нового этапа программы GCF Readiness III. Стоимость проекта составляет более 1 млн долларов США. Соглашение подписано в рамках Регионального диалога ЗКФ со странами Восточной Европы и Центральной Азии. В подписании приняли участие Председатель Правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC) Сакен Калкаманов и региональный директор ЗКФ по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку Томас Эриксон, в присутствии вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Нуркена Шарбиева.

Новая платформа станет национальным механизмом координации климатических инвестиций и подготовки проектов для последующего привлечения финансирования со стороны ЗКФ, Банка Развития Казахстана и других международных и национальных финансовых партнёров. Её ключевая задача: обеспечить переход от отдельных технологических и проектных инициатив к структурированным инвестиционным проектам, готовым к привлечению климатического финансирования.

QCIP также призвана усилить интеграцию климатической повестки в систему государственного управления. Руководящий комитет платформы под председательством Министерства экологии и природных ресурсов РК будет обеспечивать её экологическую и климатическую целостность, а также координацию взаимодействия с государственными органами, ответственными за тарифную политику, финансы, планирование и экономическое регулирование.

Секретариат Страновой климатической инвестиционной платформы будет размещён на базе Международного центра зелёных технологий и инвестиционных проектов. Центр обеспечит операционное сопровождение работы платформы и координацию взаимодействия между государственными органами, проектными инициаторами, финансовыми институтами и международными партнёрами.

Создание QCIP станет следующим этапом развития национальной системы климатического финансирования Казахстана. Платформа будет связывать национальные климатические приоритеты, технологические решения и проектные инициативы с потенциальными источниками финансирования, способствуя формированию портфеля инвестиционно готовых климатических проектов.

При этом QCIP будет формироваться не как отдельная инициатива, а как практический механизм реализации обновлённого Национально определяемого вклада Казахстана и Плана его реализации. Новый этап программы GCF Readiness направлен на дальнейшее укрепление институциональных механизмов, развитие проектного портфеля и создание условий для масштабирования климатических инвестиций.

Подписание соглашения по GCF Readiness III и создание QCIP создают основу для перехода Казахстана к более системному подходу в подготовке и привлечении климатических инвестиций. Платформа позволит укрепить взаимодействие с международными финансовыми институтами и сформировать более устойчивый портфель инвестиционно готовых климатических проектов, ориентированных на достижение национальных климатических целей.