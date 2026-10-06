По итогам внеплановой проверки Атырауского НПЗ выявлены нарушения экологических требований

Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Основанием для ее проведения стали многочисленные обращения жителей по вопросам качества атмосферного воздуха.

По результатам проверки выявлен ряд нарушений экологических требований.

В частности, не проведены расчеты выбросов и не определены нормативы допустимых выбросов для отдельных технологических печей установок ЭЛОУ-АТ-2 (электрообессоливающей установки с атмосферной трубчаткой № 2) и ЭЛОУ-АВТ-3 (электрообессоливающей установки с атмосферно-вакуумной трубчаткой № 3), а также резервуаров УЗК (установки замедленного коксования).

Кроме того, установлено, что 25 августа и в период со 2 по 7 сентября 2026 года в результате аварийных ситуаций на КУПС (комбинированной установке производства серы) и УКК (установке каталитического крекинга) осуществлялись аварийные сбросы газа на факельную установку. Общая масса газа, сожженного за указанные периоды, составила более 100 тонн. Также зафиксированы внеплановые простои и ремонтные работы.

В ходе инструментального контроля промышленных выбросов на отдельных источниках следующих производственных объектов зафиксированы превышения установленных нормативов выбросов оксида углерода, оксида и диоксида азота:

— установки каталитического риформинга CCR (с непрерывной регенерацией катализатора) с блоком извлечения бензола, входящей в состав ПАУ (производства ароматических углеводородов);

— ПТиЭЭ (производства тепловой и электрической энергии);

— установки изомеризации легких бензинов КУГБД-2 (комбинированной установки гидроочистки бензина и дизельного топлива № 2), титул 3211.

Проверкой также выявлены нарушения требований к работе автоматизированной системы мониторинга эмиссий и выполнению мероприятий по снижению выбросов от стационарных источников в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В соответствии со статьей 759 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, решения о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, подлежат согласованию с прокурором.

1 октября 2026 года решения о возбуждении дел об административных правонарушениях согласованы с прокурором. Материалы дел направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Кроме того, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для установления наличия признаков уголовного правонарушения и принятия соответствующего процессуального решения.