В Казахстане проведены рейды «Чистый воздух»

В течение 2026 года в регионах страны проводились рейдовые мероприятия «Чистый воздух», направленные на контроль выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств.

Рейды проводились территориальными департаментами экологии совместно с департаментами полиции. В ходе мероприятий с использованием специальных измерительных приборов проверялось содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобилей и их соответствие установленным нормативам.

По итогам проведенных рейдов:

проверено 1 068 единиц автотранспорта;

у 86 автомобилей выявлено превышение установленных нормативов выбросов;

63 владельца автотранспортных средств привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Рейды «Чистый воздух» направлены на выявление транспортных средств с повышенным уровнем выбросов, профилактику экологических нарушений и снижение негативного воздействия автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

При выявлении нарушений принимались соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Чистый воздух — общая ответственность.