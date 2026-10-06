Рабочая поездка в г. Актау

В рамках рабочей поездки в г. Актау Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. Куантыров посетил территориальные подразделения Министерства и ряд предприятий.

Департамент экологии

На встрече с коллективом Департамента экологии по Мангистауской области были рассмотрены вопросы контроля за состоянием окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и осуществления государственного контроля за соблюдением экологического законодательства.

НАО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря»

На встрече с сотрудниками НИИ Министр акцентировал внимание на точности и достоверности проводимых научных исследований по изучению и оценке гидрологических, метеорологических и экологических условий, а также состояния биологических ресурсов казахстанского сектора Каспийского моря и его прибрежной зоны для выработки научно обоснованных предложений и рекомендаций по сохранению и восстановлению его экологической системы и биологического разнообразия.

Мангышлакский экспериментальный ботанический сад

В Мангышлакском экспериментальном ботаническом саду А. Куантыров ознакомился с проводимой научной работой по сохранению и развитию уникального коллекционного фонда растений, созданного в экстремальных природных условиях пустынной зоны Западного Казахстана, а также с работой по акклиматизации растений в аридных условиях казахстанского Прикаспия.

Участники встречи, иностранные гости на территории ботсада посадили саженцы декоративного растения альбиции ленкоранской (Albizia julibrissin) или шелковой акации, занесенной в Красную книгу Азербайджана.

Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

В инспекции речь шла о сохранении биоразнообразия, охране животного и растительного мира, проведении научных исследований и постоянном мониторинге.

В ходе рабочей поездки были подняты и общие актуальные вопросы, касающиеся деятельности подведомственных организаций. В их числе — финансирование, увеличение штатной численности, обновление материально-технической базы и совершенствование системы мониторинга.

Проект «Кошкар-Ата»

Министру была презентована проводимая работа по рекультивации двух радиационно опасных участков хвостохранилища «Кошкар-Ата».

Согласно докладу руководителя управления природных ресурсов Мангистауской области А. Балмановой, в 2025 году были начаты работы по биологической рекультивации (созданию зелёного пояса) на площади 640 га. В соответствии с планом высажено 770 000 саженцев саксаула.

В результате реализации проекта в 2025–2027 годах санитарно-защитная зона хвостохранилища «Кошкар-Ата» будет полностью обеспечена зелёным поясом.

Производственные объекты

Также А. Куантыров посетил ряд производственных объектов, в частности АО «КазАзот».

Общество осуществляет деятельность в сфере производства аммиака и аммиачной селитры, обеспечивает внутренний рынок Казахстана доступными и качественными азотными удобрениями при поддержании стабильного и безопасного производства. Продукция предприятия также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

При осуществлении производственной деятельности соблюдение действующих экологических норм является приоритетным аспектом, позволяющим минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Развитие перерабатывающей промышленности

В ходе поездки Министр также посетил объекты, направленные на развитие перерабатывающей промышленности в регионе.

ТОО «Zero Waste Ақтау» является предприятием, занимающимся организованным сбором и транспортировкой твёрдых бытовых отходов с территории города Актау и Мангистауской области. Штат предприятия состоит из 136 человек. За счёт средств АО «Жасыл даму» было профинансировано 800 млн тенге, в результате чего парк мусоровывозящей техники был обновлён на 25 единиц, соответствующих всем экологическим и санитарным нормам.

В рамках льготного финансирования за счёт утилизационных платежей АО «Жасыл даму» ТОО «Пакетная фабрика» реализует проекты по переработке отходов бумаги мощностью 3 тыс. тонн в год и пластика мощностью 3 тыс. тонн в год, что соответствует принципам циркулярной экономики и будет способствовать увеличению объёмов переработки ТБО в регионе.

Ознакомившись с работой предприятий, А. Куантыров обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства и применения технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.