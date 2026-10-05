Сегодня в Актау проходит Диалог высокого уровня по Каспийскому морю, объединивший представителей государственных органов, дипломатического корпуса, организаций системы ООН, международных партнеров, научного сообщества и экспертов.

Центральная тема встречи — переход от обсуждения экологических вызовов Каспия к конкретным совместным решениям и проектам. В фокусе — снижение уровня моря, сохранение биоразнообразия, загрязнение и морской мусор, развитие циркулярной экономики, совершенствование мониторинга, обмен данными и привлечение международного финансирования.

В работе Диалога принял участие Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров.

Мероприятие объединило представителей государственных органов, депутатов Құрылтая, дипломатического корпуса и международных организаций. В числе участников — вице-министры водных ресурсов и ирригации и национальной экономики, первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Ясумаса Иидзима, Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, а также представители дипломатических миссий и международных организаций.

Открывая дискуссию, Министр подчеркнул, что происходящие на Каспии изменения требуют не отдельных мер, а скоординированного регионального подхода, основанного на научных данных, современных технологиях и практическом международном партнерстве.

Сохранение Каспийского моря является одним из экологических приоритетов Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно уделяет особое внимание проблематике Каспия и поднимает ее на международном уровне. По поручению Главы государства создан Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря, призванный обеспечить комплексное научное изучение происходящих процессов.

Кроме того, по инициативе Главы нашего государства ведется работа по подготовке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

Также отдельное внимание уделяется сохранению уникального биоразнообразия Каспия, включая каспийского тюленя и места его обитания. В Казахстане эту работу, в частности, осуществляет государственный природный резерват «Каспий итбалығы».

Особый акцент сделан на необходимости расширения портфеля конкретных экологических проектов и привлечения к их реализации международных организаций, финансовых институтов, доноров и научного сообщества.

Важной частью сегодняшней программы стал запуск проекта «Повышение устойчивости в условиях снижения уровня Каспийского моря», финансируемого Правительством Японии. Проект направлен на повышение устойчивости Казахстана к последствиям снижения уровня моря и предусматривает использование научных данных и цифровых инструментов при принятии решений.

В настоящее время совместно с ПРООН и международными партнерами по Каспию уже формируется комплекс взаимодополняющих инициатив. Он включает проекты по комплексному управлению морскими и прибрежными ресурсами при поддержке Глобального экологического фонда, развитию циркулярной экономики и системы управления отходами, а также сокращению морского мусора и пластикового загрязнения.