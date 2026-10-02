Встреча с Генеральным директором Карачаганак Петролеум Оперейтинг

Сегодня состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А.С. Куантырова с Генеральным директором «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (KPO) Марко Марсили.

Открывая встречу, Министр отметил многолетнее стратегическое партнёрство с KPO и вклад Карачаганакского проекта в экономическое развитие и энергетический сектор Казахстана.

На встрече были рассмотрены вопросы реализации программы OGMP 2.0, реализации офсетных проектов и решений на основе природы (Nature-Based Solutions — NBS).

Отдельной темой встречи стала реализация инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» и сотрудничество между Министерством и KPO в рамках экологических просветительских платформ, в частности предстоящего IX Международного форума «Uralsk Green Forum», зарекомендовавшего себя как авторитетная диалоговая площадка.

Как отметил Министр, KPO, являясь одним из крупных недропользователей в стране, должна своими действиями в сфере охраны окружающей среды, взаимодействия и установления диалога с Правительством подавать пример другим предприятиям.

В завершение встречи Министр акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан.