Конструктивный диалог

Сегодня состоялась встреча руководящего состава Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с руководством и членами Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана KAZENERGY.

На встрече были обсуждены вопросы пересмотра категорий нефтегазодобывающих объектов с учетом уровня их воздействия на окружающую среду, синхронизации экологических требований с реальным инвестиционным циклом станций и механизмами возврата инвестиций, исключения многократного проведения общественных слушаний по одной и той же намечаемой деятельности, установления жестких пороговых уровней эмиссий в справочнике по НДТ «Добыча нефти и газа», принятия решения по получению комплексного экологического разрешения Павлодарским нефтехимическим заводом (ПНХЗ), ограниченных технических возможностей портала eLicense.kz при подаче заявления на получение комплексного экологического разрешения, а также доработки действующих бенчмарков, используемых для определения углеродных квот.

Встреча прошла в духе конструктивного и содержательного диалога. На все вопросы участники встречи получили подробные разъяснения с указанием норм действующего законодательства и международных обязательств Казахстана.

Представители Министерства разъяснили, что при разработке нормативных правовых актов изучается международный опыт и проводится его адаптация к казахстанским реалиям.

В завершение встречи KAZENERGY заявила о продолжении развития сотрудничества в сфере экологии и поддержке инициатив, направленных на ответственное и устойчивое развитие энергетической отрасли Казахстана.