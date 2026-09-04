В стенах университета имени Абая Мырзахметова в Кокшетау в рамках республиканского Кибермесяца состоялся масштабный форум-семинар, посвященный вопросам киберкультуры, информационной безопасности и защиты персональных данных. Кокшетау почетно открыл эту республиканскую серию мероприятий первым.

Организаторами масштабного события выступили Комитет информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с акиматом Акмолинской области и региональным управлением цифровизации при активной поддержке Aqmola Hub.

С приветственной речью к участникам обратились руководитель аппарата акима Акмолинской области Ержан Жумабеков и председатель Комитета информационной безопасности Талгат Мустагулов. Они отметили, что на фоне стремительной цифровизации обеспечение безопасности информации и защита персональных данных требуют комплексного подхода - от технологических решений до повышения цифровой грамотности каждого гражданина.

Деловая программа продолжилась экспертными докладами. Главные эксперты Комитета информационной безопасности Айдынхан Қайратов и Дана Муканбедиева, а также заместитель руководителя Smart Aqmola Олжас Ками и представитель ЦАРКА Айдар Жубандыков осветили темы национальной кибербезопасности, правил цифровой гигиены и защиты личных данных.

Завершился форум практическим воркшопом для профильных специалистов местных исполнительных органов и квазигосударственного сектора, где эксперты разобрали реальные кейсы реагирования на киберинциденты.

Прошедшее в Кокшетау событие дало мощный старт региональному Кибермесяцу, нацеленному на системное укрепление цифровой культуры и безопасности по всей стране.