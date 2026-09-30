Казахстан и DEC40 развивает цифровые регионы Казахстана на основе AI-Native модели

В Астане состоялся совместный форум Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и альянса DEC40 (Global Digital Economy Cities Alliance), посвященный развитию цифровых регионов и внедрению современных Smart City и AI-решений.

Ключевой акцент форума был сделан на цифровой трансформации регионов Казахстана и переходе от отдельных Smart City-проектов к системной модели AI-Native cities & regions, при которой искусственный интеллект становится инструментами повседневного управления городами и регионами.

Данная работа проводится в рамках Общенациональной стратегии «Digital Qazaqstan» до 2029 года и обновленной Методики по построению «умных городов» и «умных регионов». Новый подход предусматривает формирование единой цифровой архитектуры регионов, развитие работы с данными, внедрение искусственного интеллекта и тиражирование эффективных цифровых решений.

«Основная задача нашего Министерства использовать новейшие технологии для повышения качества жизни населения и развития наших городов и регионов. Чтобы диалог с технологическими партнерами приводил к реальным результатам, необходимо переходить к конкретным решениям: апробировать их через пилотные проекты, оценивать практический эффект и лучшие решения масштабировать. Поэтому для нас важно выстраивать системное и долгосрочное партнерство, не ограничиваясь отдельными встречами», - отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев.

Форум стал практической площадкой для прямого взаимодействия регионов с технологическими компаниями. Представители Sinomach Digital Technology, Sinosoft, Beijing Guang'an Xuanguang Technology, Beijing Unihannto Technology, UCloud и Beijing Fengrun Shengjing Technology провели переговоры с акиматами и отечественными

IT-компаниями по возможным направлениям сотрудничества и пилотирования технологических решений непосредственно в регионах.

В преддверии открытия AI & Digital Bridge 2026 Министерство, представители региональных управлений цифровизации и DEC40 подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве.

Такой формат взаимодействия применяется впервые и позволяет выстроить прямое сотрудничество между регионами и технологическими компаниями при сохранении координирующей роли Министерства. При этом отдельное внимание будет уделено привлечению отечественных IT-компаний к адаптации и внедрению технологических решений.

Еще одним направлением станет развитие компетенций региональных команд. В рамках форума для региональных CDO и руководителей управлений цифровизации проведен специализированный тренинг, посвященный подходам Пекина к развитию умных городов и применению цифровых технологий в городском управлении.

Таким образом, Министерство последовательно формирует новую модель цифровой трансформации регионов: от разрозненных Smart City-проектов - к единой архитектуре цифрового региона, управлению на основе данных и переходу к AI-Native cities & regions.

Проведенный форум стал практическим шагом в этой работе и площадкой для привлечения международных технологий и экспертизы к решению конкретных задач регионов Казахстана.