В Казахстане официально начала работу Network School Kazakhstan – международное технологическое сообщество, объединяющее предпринимателей, инженеров, исследователей и создателей технологических продуктов со всего мира.

Официальный запуск состоялся в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане при участии Заместителя Премьер-Министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслана Мадиева, международного инновационного кластера Astana Hub, Международного финансового центра «Астана», Superteam Kazakhstan и технологического сообщества страны.

Network School Kazakhstan станет связующим звеном между глобальной технологической экосистемой и талантливыми специалистами Казахстана. Проект призван привлекать в страну международных предпринимателей, инженеров и технологические команды, одновременно создавая новые возможности для казахстанских специалистов, от обучения и профессионального сотрудничества до разработки продуктов и запуска компаний.

Основатель Network School Баладжи Шринивасан – технологический предприниматель и инвестор, бывший технический директор Coinbase и генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz, автор книги The Network State.

Казахстан обладает сильным инженерным потенциалом, современной цифровой инфраструктурой и открытой средой для технологических предпринимателей. Мы видим здесь большие возможности и рассчитываем на тесное сотрудничество с Республикой Казахстан», — отметил основатель Network School Баладжи Шринивасан.

Network School представляет собой новый формат международного сообщества, в котором совместная жизнь, работа, обучение и развитие технологических проектов объединены в рамках одной среды. Участники получают доступ к рабочим пространствам, образовательным программам, спортивной инфраструктуре, мероприятиям и международной сети специалистов.

Проект также ориентирован на технологические компании и команды. На площадке Network School можно проводить конференции, хакатоны, рабочие сессии и долгосрочные командные программы. Отдельное направление предусмотрено для семей с детьми, чтобы участники могли совмещать профессиональную деятельность, обучение и семейную жизнь.

Запуск Network School Kazakhstan стал продолжением сотрудничества между проектом и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Ранее стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, инноваций, технологического предпринимательства и развития человеческого капитала.

Казахстан был выбран для запуска благодаря сильному инженерному потенциалу, современной цифровой инфраструктуре и последовательному развитию экосистемы для технологических предпринимателей и международных компаний.

Network School Kazakhstan будет развивать образовательные и предпринимательские программы, проводить международные конференции и хакатоны, поддерживать технологические команды и способствовать привлечению в страну глобальных специалистов, компаний и инвестиций.

В долгосрочной перспективе проект может стать площадкой для тестирования новых моделей международных технологических сообществ, объединяющих цифровую экономику с физической инфраструктурой. Запуск Network School дополняет стратегический курс Казахстана на развитие искусственного интеллекта, цифровых технологий и глобального технологического предпринимательства.

О Network School:

Network School – международное технологическое сообщество, основанное Баладжи Шринивасаном. Проект объединяет инфраструктуру для проживания, удаленной работы, обучения, развития стартапов и проведения мероприятий. Network School ориентирована на предпринимателей, инженеров, исследователей, технологические команды, удаленных специалистов и семьи.