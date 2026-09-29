В ВКО проверили ход реализации национального проекта «Доступный интернет»

В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению населения качественной связью и интернетом, а также в рамках реализации национального проекта «Доступный интернет», в Восточно-Казахстанской области проводится комплекс мероприятий по улучшению качества связи и доступа к сети Интернет.

В связи с этим Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК провел инспекцию проблемных зон («белых пятен») и рабочее совещание в регионе. Основная цель визита заключалась в решении ключевых инфраструктурных вопросов и обеспечении населения стабильными телекоммуникационными услугами.

В ходе проверки участники рассмотрели основные направления развития инфраструктуры региона. Касательно строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков поручил утвердить детальные графики работ по каждому населенному пункту и усилить контроль за их исполнением. При этом он подчеркнул, что исключение малых сел из планов покрытия допустимо только по согласованию с акиматом и при наличии альтернативных решений.

Отдельное внимание было уделено организации связи в труднодоступных районах. В рамках проекта «последняя миля» для 12 дальних сел со сложным рельефом предложено использовать спутниковые комплексы OneWeb. Параллельно с этим по 8 селам, входящим в лицензионные обязательства Tele2/Altel, прорабатывается возможность переноса сроков подключения на более ранний период.

Что касается областного центра, то из 24 ранее выявленных проблемных локаций Усть-Каменогорска 22 уже успешно отработаны. На оставшихся объектах завершается монтаж в дачном поселке «Ягодка», подбирается участок под базовую станцию в микрорайоне Болашак и оформляется аренда земель под 7 опор двойного назначения. Кроме того, для устранения радиопомех на улице Лихарева и набережной запланирован совместный радиомониторинг с участием Инспекции связи, Государственной радиочастотной службы и ДУИС.

По итогам инспекции операторам связи было поручено завершить перенос оборудования на антенно-мачтовые сооружения для их ввода в полноценную эксплуатацию