В Астане стартовала конференция по кибербезопасности KazHackStan 2026

Сегодня в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного Главой государства, и AI MONTH 2026 начала работу международная конференция по кибербезопасности KazHackStan 2026.

За два дня в ней примут участие 10 тысяч человек из 7 стран, выступят более 100 казахстанских и зарубежных спикеров. Тема года – киберустойчивость.

Открывая конференцию, Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что от устойчивости цифровых систем сегодня зависит работа государства, экономики и повседневная жизнь граждан.

«Сегодня от устойчивости цифровых систем зависит работа государства, экономики и повседневная жизнь граждан. Искусственный интеллект меняет масштаб и скорость киберугроз, поэтому особенно важно обеспечивать устойчивость к ним. Казахстан формирует систему защиты: принят Закон «О кибербезопасности», определено более 400 критически важных цифровых объектов, работают более 40 центров оперативной кибербезопасности. Чем быстрее развиваются цифровая инфраструктура и ИИ, тем выше требования к их защищенности. Кибербезопасность сегодня – это вопрос национальной безопасности, устойчивости государства, экономики и доверия граждан. Государство, бизнес, научное и профессиональное сообщество должны действовать сообща», – сказал вице-премьер.

Принятые меры уже дают результат. В Global Cybersecurity Index Международного союза электросвязи страна входит в Tier 2, это лучший показатель среди стран Центральной Азии. Сейчас идет работа для выхода в Tier 1.

Жаслан Мадиев предложил сосредоточиться на пяти направлениях: безопасное использование ИИ, подготовка к постквантовой защите, международное техническое взаимодействие, подготовка кадров и киберкультура, развитие отечественных решений. Отдельно он предложил подготовить национальную дорожную карту перехода к постквантовой криптографии.

В первый день конференции обсуждают защиту граждан от интернет-мошенничества, утечки персональных данных, дипфейки и защиту критической инфраструктуры. В главном зале пройдет панельная сессия «Киберустойчивость Казахстана: государство, технологии и совместная ответственность», лучшим багхантерам Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана вручат награды CyberNomad Awards.

Одновременно работают тематические треки Government, Cyber Resilience и OSINT & Forensics. В рамках Government-трека пройдет заседание Национального координационного центра информационной безопасности.

Сегодня также стартовали соревнование по практической кибербезопасности CyberKumbez и национальный отбор школьников в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности ICO 2027 в Италии. Финалы пройдут завтра, во второй день конференции.

30 сентября пройдет День 2 – Secure Development & Hack Day. Участников ждут технические доклады казахстанских и международных экспертов, живые демонстрации атак и методов защиты, разборы реальных уязвимостей и киберинцидентов.

Для гостей работает выставочная зона, где казахстанские и международные компании представляют продукты и технологии в сфере кибербезопасности.