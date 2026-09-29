При поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК представители бизнес-ассоциаций стран Центральной Азии, IT-компаний, предпринимательского и экспертного сообщества, а также государственного сектора собрались в Астане на региональном круглом столе «Интеграция стран Центральной Азии в цифровую повестку». Ключевой темой встречи стал переход от пяти разрозненных цифровых рынков к более совместимому цифровому пространству региона.

Круглый стол прошел в рамках сотрудничества B5+1 Cycle III и стал площадкой для обсуждения конкретных инициатив, которые бизнес-сообщество предлагает включить в Региональную деловую повестку на 2027 год. Главный вопрос дискуссии — что необходимо сделать, чтобы IT-компания могли значительно проще работать и масштабироваться на рынки стран региона.

Шесть предложений бизнеса для цифровой интеграции Центральной Азии

В течение года Региональная рабочая группа IT & AI проводила национальные и региональные консультации с предпринимателями, отраслевыми ассоциациями и экспертами. В предыдущем цикле консультационный процесс охватил бизнес-сообщества, представляющие более 60 предприятий и организаций Центральной Азии и США, включая Meta, Mastercard и Google, и других компаний.

Экономическая логика инициативы заключается в том, чтобы постепенно изменить восприятие Центральной Азии международным технологическим бизнесом: не пять отдельных рынков, а взаимосвязанный цифровой регион с населением более 80 миллионов человек.

Не одинаковые законы, а совместимые цифровые системы

Одним из центральных документов круглого стола стал подготовленный экспертами проект Соглашения о сотрудничестве государств Центральной Азии в области цифровой политики и управления искусственным интеллектом. Его принципиальная особенность заключается в том, что странам не предлагается принимать одинаковые цифровые законы или создавать наднационального регулятора.

Предлагается более гибкая модель: каждая страна сохраняет национальное законодательство и цифровой суверенитет, но государства постепенно обеспечивают совместимость своих правовых режимов и цифровых систем.

На практике речь идет о возможности сближения подходов к электронному документообороту и цифровой идентификации, защите персональных данных, кибербезопасности и регулированию AI. Проект предусматривает в том числе создание условий для взаимного признания электронных документов, электронных подписей и средств цифровой идентификации. Это должно снизить административные и правовые барьеры для бизнеса и облегчить трансграничное предоставление цифровых услуг.

«Наша задача - не создать еще один уровень регулирования. Нам необходимо построить цифровые мосты между странами Центральной Азии. Если электронный документ, цифровая идентификация, правила работы с данными и подходы к AI будут взаимно совместимы, технологическим компаниям станет значительно проще масштабироваться на весь регион» - сообщила Азиза Шужеева, председатель Правления НКО TechnoWomen.

Человек - выше алгоритма

Второй важной инициативой, которая будет представлена на круглом столе, станет проект Кодекса этики ответственного использования искусственного интеллекта в Центральной Азии. Документ предлагает общие для пяти государств этические ориентиры использования AI при сохранении приоритета национального законодательства. Кодекс носит рекомендательный характер и не предусматривает создания наднационального AI-регулятора, обязательной сертификации или аккредитации AI-систем.

В основе проекта лежит простой принцип: технология может помогать человеку принимать решения, но не должна подменять человеческую ответственность.

Если решение существенно затрагивает права и интересы человека, оно не должно приниматься исключительно алгоритмом. Предлагается закрепить право человека знать, что он взаимодействует с AI, получить понятное объяснение результата и потребовать рассмотрения вопроса человеком.

Проект также определяет минимальный перечень недопустимых практик использование AI для вредоносного манипулирования людьми, эксплуатации уязвимости детей и других групп, дискриминационных практик, незаконного использования персональных данных и создания синтетического контента в целях мошенничества или причинения вреда.

AI должен понимать языки Центральной Азии

Отдельное внимание в Кодексе уделено вопросу, который особенно важен для Центральной Азии, языковому и культурному многообразию.

Предлагается развивать региональные языковые ресурсы и датасеты, чтобы качество AI-сервисов не зависело от языка пользователя. Речь идет о создании условий, при которых современные системы искусственного интеллекта смогут качественно работать с казахским, кыргызским, узбекским, таджикским, туркменским и другими языками региона.

Кодекс также предусматривает защиту от алгоритмической дискриминации, поддержку гендерного равенства и более широкое участие женщин в разработке, внедрении и оценке AI-систем. Особое внимание предлагается уделять воздействию технологий на детей, пожилых людей, людей с инвалидностью и жителей сельских территорий.

От обсуждений к конкретным региональным решениям

Участникам круглого стола предстоит обсудить не только концептуальные документы, но и конкретные предложения бизнеса, которые могут стать основой дальнейшего межгосударственного взаимодействия.

Одним из предлагаемых механизмов является создание постоянной региональной площадки для диалога между государством и частным сектором, чтобы новые нормы в сфере цифровизации и AI обсуждались с бизнесом еще на стадии их формирования.

Другим направлением станет усиление диалога с глобальными технологическими компаниями, cloud-провайдерами, телеком-операторами и инвесторами. Задача понять, какие регуляторные и инфраструктурные барьеры сегодня препятствуют более масштабным инвестициям в Центральную Азию.

Центральная Азия как единый технологический регион

Организаторы и участники рабочей группы рассчитывают, что результаты круглого стола будут использованы при дальнейшем формировании Региональной деловой повестки B5+1 на 2027 год. В долгосрочной перспективе задача значительно шире отдельных нормативных инициатив.

Речь идет о создании условий, при которых стартап или технологическая компания, появившиеся в Астане, Ташкенте, Бишкеке, Душанбе или Ашхабаде, смогут воспринимать соседние государства не как пять новых рынков, которые необходимо осваивать с нуля, а как единое пространство для масштабирования бизнеса.

Ключевой посыл круглого стола: Центральная Азия может конкурировать за технологии и инвестиции не как пять отдельных цифровых рынков, а как единый взаимосвязанный технологический регион.