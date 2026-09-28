В Казахстане запущена спутниковая мобильная связь Starlink Mobile (Direct to Cell)

При поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Beeline Казахстан совместно со Starlink Mobile запускает спутниковую мобильную связь по технологии Direct to Cell. Она позволит пользоваться отдельными услугами связи на смартфоне за пределами наземного мобильного покрытия.

Внедрение Starlink Mobile стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США в 2025 году. В ноябре того же года Министерство и Beeline Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению технологии Direct to Cell, а в декабре состоялись первые практические испытания.

«Осенью 2025 года, во время официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в США, Казахстан договорился о внедрении спутниковой связи Starlink Mobile (Direct to Cell). Сегодня мы видим, как эта договоренность превращается в реальность. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошел практические испытания и теперь выходит на уровень пользовательского сервиса. Для нас важно, что передовые технологии становятся не просто частью международных соглашений, а начинают работать здесь, в Казахстане, и приносить конкретную пользу людям», - отметил заместитель Премьер-министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Технология обеспечивает прямое подключение совместимого смартфона к спутникам Starlink Mobile (Direct to Cell) без специального спутникового телефона, внешней антенны или дополнительного оборудования. Пользователям будут доступны отправка и получение сообщений, а также базовые интернет-сервисы в районах, где полностью отсутствует наземная мобильная сеть. Для клиентов Beeline Казахстан услуга в промо-период будет бесплатной.

Спутниковая связь дополняет наземную мобильную инфраструктуру и расширяет возможности связи в отдаленных районах, на загородных трассах и в горной местности. Подключение возможно при отсутствии наземного покрытия и наличии условий для установления соединения со спутником.

Для Казахстана с его обширной территорией развитие спутниковой мобильной связи имеет особое значение. Технология создаёт дополнительные возможности для передачи сообщений из труднодоступных районов, а также в ситуациях, когда наземная инфраструктура повреждена. Она может быть полезна туристам, жителям отдалённых населённых пунктов, сотрудникам дорожных и коммунальных служб, специалистам, работающим вдали от населенных пунктов.

«Beeline работает в Казахстане больше двадцати лет, и все это время мы последовательно инвестируем в развитие связи и новых технологий. Казахстан — одна из крупнейших стран мира по территории, и расстояния не должны становиться ограничением для доступа людей к современным технологиям. Развитие цифровой инфраструктуры — это долгосрочная инвестиция в конкурентоспособность страны и качество жизни», — отметил казахстанский бизнесмен и инвестор группы «Верный Капитал» Булат Утемуратов.

«Запуск спутниковой мобильной связи — результат большой совместной работы Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, команды Beeline Казахстан и специалистов Starlink. Beeline первым в Казахстане запускает эту технологию, которая позволит расширить возможности мобильной связи за пределы привычного покрытия. Результат упорной и долгой работы теперь доступен обычным казахстанцам. Мы предлагаем простой и принципиально новый уровень связи, который позволит оставаться на связи там, где раньше это было невозможно», - прокомментировал запуск новой технологии Джаббор Каюмов, CEO Beeline Казахстан.

Проект реализуется совместно Министерством, Beeline Казахстан и Starlink. Дополнительной основой сотрудничества стало глобальное рамочное соглашение между Starlink и группой VEON, владеющей контрольным пакетом акций Beeline Казахстан.

Как воспользоваться технологией

На текущем этапе подключение доступно на совместимых Android-устройствах. В дальнейшем планируется расширение поддержки других операционных систем.

Для подключения необходимо обновить приложение Janymda до последней версии, активировать в нём услугу Starlink и включить роуминг данных в настройках телефона. При отсутствии наземного покрытия спутниковую сеть можно выбрать вручную — Beeline Starlink. В отдельных случаях она может отображаться как 401 04.