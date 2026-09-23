Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с АО «Самрук-Қазына» разработало механизм приоритетных закупок отечественных IT-решений для дочерних организаций Фонда с использованием базы готовых цифровых продуктов резидентов Astana Hub.

С 21 сентября 2026 года вступают в силу соответствующие изменения в Порядок осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» и организаций, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления.

В рамках нового механизма Astana Hub будет формировать специальный реестр отечественных IT-компаний и продуктов с учетом результатов скоринга, категоризации и кодов Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ).

Предусматривается приоритетная закупка соответствующих работ и услуг у резидентов Astana Hub, включенных в специальный реестр.

Для повышения оперативности процесса предусматривается интеграция информационных систем zakup.sk.kz и Astana Hub, что позволит автоматизировать основные процедуры и сократить сроки заключения договоров до 10 рабочих дней.

Закупки в рамках механизма будут осуществляться в упрощенном и ускоренном порядке путем запроса ценовых предложений среди резидентов Astana Hub.

Перечень товаров, работ и услуг, подлежащих приоритетной закупке, будет утверждаться Экспертным советом по информационным технологиям АО «Самрук-Қазына» по согласованию с Astana Hub.

Механизм вводится в действие с 21 сентября 2026 года в рамках пилотного проекта, рассчитанного до 1 июля 2027 года.

«Для отечественных IT-компаний важно не только создавать конкурентоспособные цифровые решения, но и иметь доступ к реальному спросу на них. Новый механизм позволит сократить путь от разработки продукта до его внедрения в крупнейших организациях квазигосударственного сектора. Мы рассчитываем, что это станет дополнительным стимулом для развития казахстанских IT-компаний, масштабирования их решений и формирования устойчивого внутреннего рынка цифровых продуктов», — отметил Байтурсынов Гиззат Сейдахметович, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Таким образом, создается дополнительный канал коммерциализации отечественных цифровых разработок и формирования устойчивого спроса на казахстанские IT-решения со стороны крупнейших национальных компаний.