В Астане состоялся один из крупнейших AI-хакатонов в мире HackAlem AI

В Астане в рамках AI Month стартовал один из крупнейших AI-хакатонов мира с участием глобальных технологических лидеров OpenAI и NVIDIA. HackAlem AI собрал 6 586 заявок на участие, а сам хакатон стал официальной попыткой установить мировой рекорд GUINNESS WORLD RECORDS.

«Для нас HackAlem AI - это возможность соединить талант, передовые технологии и реальные задачи экономики. Участники работали над конкретными индустриальными задачами от ведущих компаний страны, создавая решения для бизнеса и ключевых отраслей. Наша задача - выстроить в Казахстане среду, где талант, технологии и запрос реального сектора соединяются в одном контуре. Важно, чтобы лучшие из них получили возможность пройти путь от идеи и прототипа до пилотирования и внедрения. Именно через такую связку технологических команд и индустрии формируются новые продукты и компании, способные конкурировать на глобальном рынке», — отметил Заместитель Премьер-Министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

«Сегодня искусственный интеллект становится одной из ключевых технологий, определяющих конкурентоспособность стран и экономик. Для Казахстана принципиально важно не только внедрять готовые решения, но и формировать собственную среду разработчиков, исследователей и технологических предпринимателей. HackAlem AI дает нашей молодежи возможность работать над реальными задачами, создавать собственные решения и получать практический опыт. Особенно важно, что к инициативе активно подключились студенты университетов со всей страны. Именно через такие проекты мы формируем новое поколение специалистов, способных создавать технологии будущего здесь, в Казахстане», — отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

За пять часов участники разработали AI-решения в десяти направлениях: энергетика, финансы, управление, телекоммуникации, логистика, креативные индустрии, образование, инновации, коммуникации и торговля. Разработчики, студенты, молодые специалисты, IT-энтузиасты работали над AI-решениями для реальных задач бизнеса, государства и ключевых отраслей экономики.

«HackAlem AI стал масштабной площадкой для молодых разработчиков, студентов и AI-энтузиастов со всего мира. В хакатоне приняли участие 2 500 человек из 21 страны, включая студентов из 129 университетов. У каждого участника была возможность работать с технологическими ресурсами таких глобальных лидеров, как OpenAI и NVIDIA. Для нас важно создавать в Казахстане возможности для талантов, давать им доступ к знаниям и передовым технологиям и помогать превращать идеи в реальные продукты. Мы хотим, чтобы молодые разработчики не только получали первый опыт, но и создавали решения, способные выйти на глобальный рынок. Именно такие инициативы формируют новое поколение технологических лидеров Казахстана», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Участники хакатона получили доступ к технологическим и образовательным ресурсам от OpenAI, NVIDIA и Arizona State University (США) общей стоимостью до 1,5 миллиона долларов.

«HackAlem AI - это не просто крупнейший Agentic AI Hackathon, а событие, которое показывает, какого масштаба возможности сегодня может создавать наш регион. Впервые мы официально объявляем, что хакатон проводится как попытка установить мировой рекорд Guinness World Records. В проекте участвуют глобальные технологические партнеры, включая OpenAI, NVIDIA, Palo Alto Networks, Firebird и Arizona State University, и для нас это важный показатель того, что Казахстан и Центральная Евразия все глубже интегрируются в мировую AI-экосистему. Миссия Silkroad Innovation Hub - открывать для талантов, команд и компаний нашего региона доступ к глобальным технологиям, знаниям и партнерствам. HackAlem AI — именно такая возможность: создать что-то значимое здесь, в регионе, но с потенциалом мирового масштаба», — отметил Асет Абдуалиев, основатель и CEO Silkroad Innovation Hub.

Победители лучших AI-решений разделят между собой призовой фонд 200 тысяч долларов: 100 тысяч долларов в технологических ресурсах и еще 100 тысяч долларов от Astana Hub. Официальная церемония награждения победителей пройдет на сцене международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026.

Помимо технологических и образовательных возможностей, участники получили фирменный мерч HackAlem AI и именные сертификаты. Хакатон также стал площадкой для профессионального нетворкинга, объединив разработчиков, технологические команды и представителей международного AI-сообщества.

«Hackalem AI — это не просто событие. За ним стоит технологическое сообщество, которое формировалось в Казахстане годами и сегодня объединяет тысячи разработчиков. Теперь у этого сообщества есть и свое собственная цифровая инфраструктура. Для проведения хакатона такого масштаба мы создали платформу, способную поддерживать весь цикл соревнования и одновременную работу тысяч участников. Но ее задача гораздо шире одного события: на ней будут проходить новые хакатоны, компании смогут ставить реальные технологические задачи, а созданные решения смогут развиваться дальше и выходить на рынок. В эпоху AI путь от идеи на хакатоне до полноценного продукта становится все короче. Поэтому наследием сегодняшнего Hackalem AI станет не только мировой рекорд, но и постоянно действующая экосистема: сообщество и инфраструктура, которые будут работать на дальнейшее технологическое развитие Казахстана», — отметила Айдана Каскырбек, основатель и CEO Blockchain & AI Technology Center (BAITC).

Попытка установить мировой рекорд проходила с соблюдением требований Guinness World Records. На площадке действовала система контроля фактического участия: участники проходили регистрацию и идентификацию, входы и выходы фиксировались посредством сканирования персональных бейджей, а за соблюдением установленных правил в секторах следили стюарды. При фиксации результата учитывались только участники, выполнившие установленные требования и непосредственно работавшие над проектами в течение хакатона. Итоговый результат будет объявлен после прохождения предусмотренной процедуры фиксации и подтверждения рекорда.

HackAlem AI открыл AI Month - серию мероприятий, посвященных искусственному интеллекту, цифровым технологиям, кибербезопасности и развитию технологических компетенций, которая проходит в преддверии международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 в рамках года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

Организаторами и партнерами HackAlem AI выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, Акимат г. Астаны, Международный инновационный кластер Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, Blockchain & AI Technology Center (BAITC), Романовский продукт, AI & Digital Bridge, OpenAI, NVIDIA, Arizona State University, Palo Alto Networks и MSSP.GLOBAL.

Спонсорами HackAlem AI выступили АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Freedom Holding Corp., АО «Kaspi.kz», АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank), Firebird Inc. и Beeline Казахстан.