ИИ-офицеры для цифрового государства: стартовал второй поток AI Governance 500

В Астане началось обучение второго потока стратегической программы AI Governance 500, направленной на подготовку политических руководителей к масштабированию технологий искусственного интеллекта в государственном секторе.

Программа реализуется по поручению Администрации Президента и Правительства РК, Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Агентством по делам государственной службы на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Обучение открыли заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, помощник Президента Куанышбек Есекеев и председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай.

Программа готовит управленческие кадры для реализации задач общенациональной стратегии Digital Qazaqstan, направленной на комплексную цифровую трансформацию страны и системное внедрение ИИ в ключевые отрасли. AI Governance500 формирует пул ИИ-офицеров - руководителей, способных инициировать и сопровождать цифровые проекты, обеспечивать их архитектурную согласованность, выстраивать межведомственное взаимодействие и отвечать за практические результаты внедрения ИИ.

Во втором потоке особый акцент сделан на подготовке руководителей аппаратов маслихатов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на IIIреспубликанском форуме депутатов маслихатов поставил задачу организовать обучение руководителей аппаратов областных маслихатов по программе AI Governance 500, подчеркнув необходимость сокращения цифрового разрыва между центром и регионами.

«Реализация Digital Qazaqstan зависит от готовности руководителей проводить изменения в своих ведомствах и регионах. Поэтому AIGovernance 500 готовит ИИ-офицеров, которые смогут определять задачи для применения искусственного интеллекта, организовывать работу с данными и отвечать за результат. Цифровые компетенции должны укрепляться на местах, чтобы технологии помогали быстрее решать вопросы граждан и бизнеса во всех регионах страны», - отметил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

В обучении также принимают участие руководители структурных подразделений Аппарата Правительства, депутаты Курултая, отраслевые вице-министры, заместители акимов областей, руководители аппаратов центральных государственных органов и местных исполнительных органов, а также руководители квазигосударственных организаций.

Обучение выстроено от стратегического понимания роли искусственного интеллекта и архитектуры цифрового государства до разработки прикладных проектов для ведомств и регионов. Участники будут работать над инициативами, направленными на сокращение трудоемких процедур, повышение качества управленческих решений и упрощение взаимодействия граждан и бизнеса с государством.