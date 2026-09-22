17 сентября 2026 года в Алматы состоялся круглый стол «Научное наследие и вклад академика У.М.Султангазина в развитие математической науки и космических исследований», посвященный выдающемуся казахстанскому ученому, математику и организатору науки Умирзаку Махмутовичу Султангазину. Мероприятие прошло в Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК (НАН РК) и объединило известных ученых, представителей научных организаций, коллег и последователей академика.

Символично, что встреча состоялась именно в стенах Академии наук, с которой была связана значительная часть научного и организационного пути У.М.Султангазина Он прошел путь от директора Института математики и механики и вице-президента Академии наук Казахской ССР до ее президента. В 1988–1994 годах Умирзак Махмутович возглавлял Академию наук Казахской ССР, а затем Республики Казахстан.

Особую значимость мероприятию придало участие Президента Правления НАН РК академика Ахылбек Кажыгулович Куришбаева В своем выступлении он говорил о личности У.Султангазина его научной и организационной деятельности и вкладе в развитие отечественной науки.

Значительное место в ходе круглого стола заняла тема в области вычислительной математики и его вкладу в развитие отечественной математической школы. О научных трудах Султангазина рассказал вице-президент НАН РК, академик Аскар Серикулович Джумадильдаев.

Своими воспоминаниями поделился академик Бакытжан Турсынович Жумагулов. В своем выступлении он отметил масштаб личности Султангазина, его вклад в развитие отечественной науки и значение его научного наследия для последующих поколений исследователей.

Так же прозвучали воспоминания коллег, учеников и соратников академика, позволившие раскрыть масштаб его личности и влияние на формирование нескольких поколений казахстанских исследователей.

Научная деятельность У.М.Султангазина не ограничивалась фундаментальной математикой. Он стал одним из ученых, стоявших у истоков системного развития космических исследований в Казахстане. С его именем связаны становление Института космических исследований, развитие научных программ, дистанционного зондирования Земли и практического использования результатов космической деятельности.

Особое место в обсуждении занял вопрос сохранения исторической памяти и популяризации научного наследия академика У.М.Султангазина. Участники круглого стола поддержали инициативу по увековечению его имени и включению Умирзака Султангазина в перечень выдающихся личностей Казахстана «Тарихи тұлғалар».

Организаторами круглого стола выступили АО «Национальный центр космических исследований и технологий», Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте РК и Институт математики и математического моделирования.