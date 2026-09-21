Стороны рассмотрели перспективы развития Казахстана как региональной площадки ВЭФ по вопросам искусственного интеллекта и цифровой трансформации в Центральной Азии.

Жаслан Мадиев представил предложения по сотрудничеству, включая разработку подходов к управлению ИИ в государственном секторе, развитие дата-центров и режима Data Embassy для размещения международной цифровой инфраструктуры, а также внедрение ИИ в государственное управление на основе казахстанского опыта GovTech.

Отдельное внимание было уделено взаимосвязи искусственного интеллекта, энергетики и инфраструктуры, необходимой для развития ИИ-экономики. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в этой экосистеме, включая развитие энергетических мощностей и дата-центров, телекоммуникационной инфраструктуры и международной связности, а также роль критических минералов в формировании устойчивой инфраструктуры для ИИ и технологических цепочек создания стоимости. Также состоялся обмен мнениями по вопросам применения ИИ в энергетическом секторе и возможностям интеграции энергетического, цифрового и технологического потенциала Казахстана в глобальную ИИ-экосистему.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог по обсуждённым направлениям сотрудничества и проработать дальнейшие практические шаги. Делегации ВЭФ также представили масштаб и концепцию AI & Digital Bridge как международной площадки, объединяющей лидеров технологического, цифрового и ИИ-сообщества из Центральной Евразии и других регионов мира. В этой связи представители ВЭФ были приглашены рассмотреть возможность участия в предстоящем форуме, который пройдет 1–3 октября в Астане, а также дальнейшего взаимодействия в рамках будущих мероприятий и связанных инициатив.

В рамках визита делегация также посетила Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, где ознакомилась с формирующейся в Казахстане экосистемой искусственного интеллекта и технологий, а также с работой Astana Hub, TUMO Astana и Tomorrow School.