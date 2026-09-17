Делегация Казахстана посетила ведущие технологические центры Китая

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан во главе с вице-министром Бахтияром Мухаметкалиевым совместно с представителями 11 регионов завершила рабочую поездку в города Ханчжоу, Гонконг и Шэньчжэнь.

Целью визита стало изучение практического опыта применения искусственного интеллекта, цифровых технологий и современных подходов к развитию городов и регионов, а также установление прямых контактов между регионами Казахстана и технологическими компаниями.

В Ханчжоу делегация ознакомилась с опытом развития цифровой инфраструктуры и городского управления на основе данных и искусственного интеллекта. Состоялись встречи с представителями Alibaba, H3C, Dahua Technology, Unitree Robotics, Zhejiang Communications Investment Group, Zhejiang Development and Planning Institute и других организаций. В частности, изучены подходы к развитию City Brain, интеллектуального транспорта, цифровизации коммунальной и энергетической инфраструктуры, робототехники и применению искусственного интеллекта в городском управлении.

По итогам встреч подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством и Zhejiang Gaoxin Technology Co., Ltd., предусматривающий развитие взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, цифровой трансформации и AI-Native cities & regions. Отдельные документы о сотрудничестве также подписаны между компанией и рядом регионов Казахстана.

В Гонконге казахстанская делегация приняла участие в Belt and Road Summit. В рамках деловой программы вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев представил подходы Казахстана к развитию AI-Native cities & regions, а также привлечение технологических и инвестиционных партнеров.

Также вице-министр выступил на тематической сессии, посвященной развитию инфраструктуры для AI-Native cities & regions, где обсуждались перспективы развития городской мобильности, беспилотных технологий и необходимой для их внедрения инфраструктуры.

В рамках визита делегация также посетила Hong Kong Science and Technology Park, где ознакомилась с технологической экосистемой Гонконга и решениями в сфере умных городов, а также обсудила перспективные направления сотрудничества.

В Шэньчжэне основное внимание было уделено практическому применению искусственного интеллекта и современных цифровых технологий в городском и региональном управлении. Делегации были представлены решения в области компьютерного зрения и видеоаналитики, интеллектуального транспорта, автономной логистики, цифровых двойников и комплексного городского планирования.

Состоялся обмен мнениями с представителями технологических компаний по возможным направлениям сотрудничества с Казахстаном. По итогам встреч стороны договорились продолжить проработку перспективных решений, в том числе запуска пилотных проектов

в регионах Казахстана совместно с отечественными IT-компаниями, с последующей оценкой результатов и возможностей масштабирования.

По итогам поездки определены направления дальнейшего взаимодействия с китайскими технологическими и экспертными организациями. В частности, планируется продолжить обмен опытом и компетенциями, проработать запуск совместных пилотных проектов

в регионах с участием казахстанских IT-компаний, а также развивать прямое взаимодействие между регионами Казахстана и технологическими партнерами Китая.

«Рабочая поездка стала продолжением договоренностей и нового этапа казахстанско-китайского сотрудничества, сформированного по итогам визита Главы государства в г.Шанхай

в июле 2026 года. Для нас было важно на практике ознакомиться

с передовыми технологическими подходами и обсудить с китайскими партнерами конкретные направления дальнейшего взаимодействия. Сегодня Казахстан последовательно переходит от отдельных решений Smart City к модели AI-Native cities & regions, где данные и искусственный интеллект становятся частью системы управления городами и регионами. Следующий шаг – переводить этот диалог

в практическую плоскость: запускать пилотные проекты в регионах совместно с отечественными IT-компаниями, обмениваться компетенциями и развивать технологическое сотрудничество между нашими странами, - отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев.