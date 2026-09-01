В Казахстане запущен пилот национальной образовательной ИИ-платформы для сельских школ

С 1 сентября в Казахстане стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс сельских малокомплектных школ. Первыми участниками стали 10 школ Павлодарской и Кызылординской областей.

Запуск проекта состоялся в рамках исполнения поручений Главы государства. В мае Президент Касым-Жомарт Токаев подписал специальный Указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования.

Первый урок открыл и.о Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

«Сегодня вы первыми в стране начинаете учиться с помощью национальной образовательной ИИ-платформы. Это большая возможность, но главное в учебе — ваши любознательность, труд и желание узнавать новое. Желаю удачи ученикам и учителям. Уверен, впереди у вас много интересных открытий», — сказал Жаслан Мадиев.

Уроки для сельских школьников проводят ведущие педагоги из Астаны. Для этого на базе Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» оборудована специальная студия. Учитель ведет занятие в прямом эфире, а дети в сельских школах подключаются к нему через цифровую платформу. На местах им помогают педагоги, работающие по модели совместного онлайн- и офлайн-преподавания.

Платформа объединяет живое преподавание, современный образовательный контент и инструменты искусственного интеллекта. Такой формат позволит расширить доступ сельских школьников к сильным педагогам и сократить различия в качестве образования между городскими и малокомплектными школами.

При подготовке пилотного проекта были учтены рекомендации одного из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, доктора Кай-Фу Ли.

С 21 по 25 августа в Астане для педагогов был проведен пятидневный тренинг ALFA Kazakhstan Teacher Training Camp. Учителя прошли подготовку по работе с ИИ-платформой и модели совместного преподавания.

Проект реализуется Министерством просвещения Республики Казахстан совместно с Q.AI и 01.AI. По итогам пилота платформа будет доработана с учетом результатов обучения и обратной связи от педагогов и школьников. В дальнейшем проект планируется масштабировать на другие регионы и школы страны.