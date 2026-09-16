В Казахстане запускается инициатива по поддержке предпринимателей в регионах: бизнес сможет бесплатно получить индивидуальную консультацию эксперта по вопросам маркетинга, продаж, сервиса, партнерств, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Сегодня технологии меняются быстрее, чем бизнес успевает к ним адаптироваться. Появляются новые инструменты искусственного интеллекта, цифровые сервисы, требования к защите данных и новые способы работы с клиентами. Для предпринимателя, который одновременно занимается продажами, сотрудниками, финансами и операционными вопросами, успевать за всеми изменениями практически невозможно. И это нормальная ситуация.

«Цифровая трансформация должна быть понятной и доступной не только крупным компаниям, но и предпринимателям в регионах. Государство последовательно развивает цифровую инфраструктуру и инструменты, однако эффективность этих изменений во многом зависит от того, насколько активно ими смогут пользоваться граждане и бизнес. Поэтому важно создавать возможности для получения знаний, консультаций и практической поддержки на местах», — отметил Бахтияр Мухаметкалиев, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Инициатива развивается на фоне обновления государственной политики в области цифровой трансформации регионов. Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан утверждена новая редакция Методики по построению Smart City / Smart Region. Документ предусматривает единые подходы к цифровому развитию территорий на основе искусственного интеллекта, данных и современных цифровых технологий. Среди направлений Методики — развитие региональных IT-хабов и районных IT-центров, а также внедрение интеллектуальных решений в различные сферы жизни регионов.

«От предпринимателя сегодня ждут, что он одновременно будет разбираться в маркетинге, продажах, цифровых продуктах, искусственном интеллекте и кибербезопасности. Но невозможно быть экспертом во всём. И мне кажется абсолютно нормальным в такой ситуации спросить: что мне делать, с чего начать и какие технологии действительно нужны моему бизнесу. Важно, чтобы на такие вопросы можно было получить понятный ответ без сложных терминов и попытки что-то продать. Потому что сильный бизнес – это основа сильной экономики, и поддержка предпринимателей в цифровой трансформации сегодня становится общей задачей», – Евгений Питолин, основатель Heartland.

Помощь — не только в технологиях

Получить консультацию можно по шести направлениям:

маркетинг и продвижение — привлечение клиентов и развитие цифровых каналов;

продажи и развитие бизнеса — повышение эффективности продаж, работа с конверсией и масштабирование;

сервис — улучшение клиентского опыта и автоматизация процессов;

партнерства — поиск деловых партнёров и развитие совместных проектов;

кибербезопасность — защита бизнеса от цифровых угроз и базовые меры информационной безопасности;

искусственный интеллект — применение ИИ в бизнес-процессах, выбор подходящих инструментов и безопасное использование технологий.

Формат предполагает один час работы с экспертом над конкретным вопросом предпринимателя. Это может быть как задача по внедрению ИИ или защите данных, так и более широкий вопрос — например, почему не растут продажи, как улучшить сервис или с чего начать цифровизацию процессов

Главный принцип инициативы — не дать предпринимателю ещё один набор общих рекомендаций, а помочь разобраться с его конкретной ситуацией и определить дальнейшие шаги.

Для экономики регионов это особенно важно: именно предприниматели создают рабочие места, формируют спрос на товары и услуги, развивают местные рынки и обеспечивают значительную часть экономической активности.

Участие в консультации бесплатное.

Отправить заявку можно по ссылке: https://digital.heartland.kz