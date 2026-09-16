От NVIDIA до General Atlantic: кто приезжает в Казахстан на AI & Digital Bridge 2026

Казахстан развивает открытую технологическую экосистему и заинтересован в расширении сотрудничества с международными технологическими компаниями, исследовательскими организациями, университетами, инвесторами и предпринимателями.

Географическое положение, развитие цифровой инфраструктуры и предпринимательской экосистемы создают дополнительные возможности для взаимодействия с различными международными рынками.

2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. И масштаб технологической повестки оказался настолько большим, что первоначальная концепция AI Week трансформировалась в AI MONTH - месяц ключевых событий в сфере AI и технологий с 23 сентября по 23 октября.

В течение месяца Казахстан объединит международные технологические компании, инвесторов, разработчиков, стартапы, государство и исследовательское сообщество. А центральным международным событием AI MONTH станет AI & Digital Bridge 2026, который пройдет 1–3 октября в Астане. И лучше всего масштаб форума в этом году показывает список тех, кто приезжает в Казахстан.

Network School, Higgsfield AI, NVIDIA, E-Space, General Atlantic, Kraken, Mastercard

На AI & Digital Bridge соберутся представители компаний, которые сегодня создают AI-инфраструктуру, инвестируют миллиарды долларов в технологии, строят спутниковые сети и меняют финансовый и цифровой рынки.

Хэдлайнером AI & Digital Bridge 2026 станет Баладжи Шринивасан - основатель Network School, бывший CTO Coinbase и генеральный партнёр Andreessen Horowitz, автор бестселлера The Network State. Он участвовал в запуске USDC и одним из первых инвестировал в Bitcoin, Ethereum, Solana и другие ведущие криптопроекты. Среди технологических компаний его инвестиционного портфеля — Alchemy, OpenSea, Perplexity, Polymarket, Replit, StarkWare и DigitalOcean.

Казахстанский AI-бизнес на форуме представит Ерзат Дулат - сооснователь и СТО Higgsfield AI. Компания развивает AI-платформу для создания видео и изображений. В августе 2026 года Higgsfield AI привлекла $400 млн в рамках раунда Series B, достигнув оценки в $5,4 млрд.

Среди подтвержденных спикеров - Рев Лебаредян, вице-президент NVIDIA по симуляции Physical AI, один из ключевых руководителей направления NVIDIA Omniverse. Его работа связана с цифровыми двойниками, моделированием физических миров и обучением роботизированных систем.

В Астану также приедет Грег Уайлер - основатель и CEO E-Space, ранее создавший O3b Networks и OneWeb. Сегодня E-Space работает над новым поколением низкоорбитальной спутниковой инфраструктуры и защищенных сетей связи.

Уильям Э.Форд — один из самых влиятельных мировых инвесторов, председатель совета директоров и генеральный директор ведущей глобальной инвестиционной компании General Atlantic.

Среди участников также Дэвид Рипли — ключевая фигура в мировой криптовалютной индустрии, занимающий пост Co-CEO Kraken — одной из старейших, крупнейших и наиболее стабильных криптовалютных бирж в мире.

Присутствие таких компаний важно рассматривать не как список громких имен.

Казахстан укрепляет свои позиции в новой технологической экономике - развивает AI-инфраструктуру, готовит специалистов, привлекает капитал и создаёт условия для выхода локальных технологических компаний на глобальный рынок.

Поэтому на AI & Digital Bridge будут обсуждать не AI в будущем, а вполне практические вопросы: Physical AI и робототехнику, инвестиции и венчурный капитал, спутниковую инфраструктуру, применение AI в бизнесе, развитие стартапов, новые профессии и креативные индустрии.

При этом технологическая повестка в этом году не ограничивается днями форума. AI & Digital Bridge станет центральным событием более широкой программы AI MONTH, которая объединит AI-инициативы и мероприятия по всему Казахстану.

AI MONTH стартует 23 сентября с HackAlem AI powered by OpenAI. Участники хакатона будут создавать собственные решения с использованием OpenAI Codex и технологических ресурсов OpenAI, а победителей наградят в рамках форума.

Далее технологическая повестка объединит целую серию мероприятий, а 1–3 октября ее главным центром станет AI & Digital Bridge 2026.

За годы проведения форум объединил более 127 тыс. участников из более чем 100 стран, 1 500 спикеров, 600 стартапов и 500 инвесторов. В 2026 году ожидается более 20 тыс. участников и свыше 100 технологических компаний.

1 октября пройдет специальная программа высокого уровня с участием государственных и международных делегаций и лидеров технологической индустрии. Участие в мероприятиях этого дня предусмотрено по специальным приглашениям.

2–3 октября форум будет открыт для посетителей по билетам. В программе - AI, Creative Industries, Talent, GameDev, технологическая выставка, Startup Alley, Astana Hub Battle и другие события.

AI MONTH завершится 23 октября Grand Final alem.ai battle.

В результате один месяц объединит путь от создания AI-продуктов и подготовки талантов до международных инвестиций и диалога с крупнейшими технологическими компаниями мира. А AI & Digital Bridge станет ключевой площадкой, где эта экосистема соберется в одной точке.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнеров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств. Золотые партнёры - Банк Freedom, Kaspi.kz и АО «Самрук-Қазына». Серебряный партнёр - Halyk Bank. Transformation Partner - Beeline Казахстан. Digital Partner - BI Group. Official Airline Partner - Air Astana.

Организаторы: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Акимат Астаны.