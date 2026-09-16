Q.AI, Astana Hub и Alem.ai Foundation совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан объявляют конкурс на участие в закрытой когортной менторской программе с Кай-Фу Ли и ведущими экспертами 01.AI. Первый поток программы стартует в рамках открытия исследовательской лаборатории Q.AI в Международном центре alem.ai.

Кай-Фу Ли, основатель Sinovation Ventures и 01.AI, является одной из наиболее известных фигур мировой AI-индустрии. Ранее он возглавлял Google China, создал Microsoft Research Asia и написал международный бестселлер AI Superpowers. Основанная им 01.AI является технологическим партнером Q.AI.

Менторская программа предназначена для специалистов и команд, которые уже работают в сфере искусственного интеллекта и развивают собственные проекты, продукты или технологические решения. По итогам конкурсного отбора будет сформирована когорта из 20–25 участников, которые будут работать в небольших менторских группах над реальными AI-проектами и конкретными технологическими и бизнес-задачами.

Отобранные участники получат доступ к групповому менторству ведущих экспертов 01.AI, практическим воркшопам и регулярным сессиям по вопросам frontier AI, трансформации отраслей, технологического предпринимательства и создания high-impact AI-решений. В рамках программы также будут проходить периодические групповые семинары с Кай-Фу Ли, посвященные ключевым тенденциям развития AI и возможностям создания масштабируемых технологических продуктов.

К участию приглашаются государственные служащие и представители национальных компаний, студенты Tomorrow School, AI/ML-специалисты и инженеры, а также AI-предприниматели и основатели AI-стартапов. При отборе будут учитываться уровень английского языка, AI-бэкграунд, подтвержденный опыт работы над AI-проектами и мотивация развивать масштабируемые AI-решения.

Прием заявок открыт до 24 сентября 2026 года включительно. Результаты конкурсного отбора и состав первой когорты программы будут объявлены 2 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026.

Подать заявку на участие можно по ссылке: https://astanahub.com/account/service/mentorship01/request/679/create/

Программа направлена на формирование сильного сообщества AI-талантов Казахстана, доступ к международной экспертизе и развитие связей с глобальной экосистемой 01.AI / Q.AI.