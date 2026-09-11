Информация об уведомлении об обработке персональных данных

24 июня 2026 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте».

Законом предусмотрен ряд изменений, направленных на дальнейшее совершенствование защиты персональных данных граждан.

В частности, собственники, операторы и третьи лица, работающие с персональными данными, подразделяются на малые, средние и крупные в зависимости от количества уникальных субъектов, чьи данные они обрабатывают.

К малым относятся организации, обрабатывающие данные не более 10 тысяч уникальных субъектов. К средним - от 10 тысяч до 500 тысяч. К крупным - 500 тысяч и более уникальных субъектов.

Если организация обрабатывает персональные данные ограниченного доступа, ее категория повышается на один уровень. Например, малый оператор в таком случае будет относиться к средней категории, а средний - к крупной.

Для организаций, которые с учетом данной классификации относятся к крупным, вводится уведомительный порядок. В соответствии со статьей 10-1 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» они должны уведомлять уполномоченный орган до начала обработки персональных данных, а также при ее прекращении.

При этом для малых и средних операторов направление такого уведомления не требуется.

Уведомление можно направить удобным способом, в том числе в письменной форме (г.Астана, пр. Мәңгілік ел 55/5 С 2.4, электронная почта moap@mdai.gov.kz) или через электронные сервисы, например eOtinish.

В уведомлении указываются основные сведения об обработке персональных данных: какие данные собираются, какие меры защиты применяются, где находится база данных, передаются ли данные третьим лицам или за пределы страны, а также иная предусмотренная законодательством информация.

На основании поступивших уведомлений уполномоченным органом будет формироваться реестр лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных. Реестр ведется в учетных целях и не предназначен для общего доступа.

Более подробно требования к уведомлению и перечень необходимых сведений предусмотрены статьей 10-1 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».