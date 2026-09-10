В Астане стартовала конференция «CYBER STEPPE 2026»

В рамках республиканского Месяца кибербезопасности, 10 сентября в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai открылась двухдневная конференция «CYBER STEPPE 2026», организованная MSSP Global, в рамках которой государство, бизнес и эксперты обсуждают, как сделать безопасное поведение в цифровой среде такой же нормой, как техника безопасности в обычной жизни. Мероприятие проходит при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Открывая конференцию, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев отметил:

«В этом году вступили в силу Цифровой кодекс и Закон «О кибербезопасности», усовершенствовано законодательство о защите персональных данных, а в Трудовом кодексе впервые закреплены обязанности работодателей и работников по кибербезопасности и киберкультуре. Логичным продолжением этой работы стал Месяц киберкультуры: по всей стране проходят информационно-разъяснительная работа, киберуроки, региональные форумы и практические мероприятия – от конференции Cyber Steppe, которой мы открываем месяц, до KazHackStan 2026, которой мы его завершим. Наша главная цель – научить граждан распознавать интернет-мошенничество и киберугрозы, ответственно относиться к своим персональным данным и безопасно пользоваться цифровыми сервисами».

Почему это касается каждого?

Киберугрозы, фишинг, социальная инженерия и дипфейки давно вышли за пределы корпоративных периметров – с ними может столкнуться любой человек дома, на работе или просто листая ленту в смартфоне. CYBER STEPPE объединила не только ИБ-специалистов, но и представителей госорганов, бизнеса, банковского сектора, стартапов и образовательных учреждений.

Первый день: государство и бизнес

Программа 10 сентября будет посвящена переходу от формального соответствия требованиям к формированию реальной киберустойчивости. В рамках деловой программы участники обсудают развитие культуры кибербезопасности в государственном и корпоративном секторе, влияние теневого ИИ (Shadow AI) на организации и связанные с этим риски. Отдельно обсудят экономику сервисной модели информационной безопасности, законодательные барьеры при закупке комплексных решений для госсектора, а также актуальным сценариям кибератак на государственные органы. Эксперты также обсудят роль искусственного интеллекта в системах защиты, включая потенциальные угрозы его использования, и вопросы эффективной коммуникации во время киберинцидентов.

Параллельно на технических треках пройдут разборы атак на LLM, воркшопы по обнаружению фишинга с помощью ИИ и анатомии APT-атак.

Второй день: открытая программа для граждан

11 сентября конференция открывает двери для семей, студентов и педагогов. Формат – простой язык и практика: интерактивные тренажеры и квизы для родителей и детей на темы кибербуллинга и киберугроз в онлайн-играх, презентация казахстанского цифрового тренажера на казахском и русском языках, лекция об истории противостояния хакерских группировок 2011–2026 годов и сессия вопросов и ответов для родителей.

Организаторы ожидают более 3000 участников – свыше 2000 в Астане и более 1000 онлайн-подключений из Алматы, Шымкента и регионов. За два дня выступят более 20 спикеров и экспертов.