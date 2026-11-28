Подведены итоги Decentrathon 6.0 — хакатона, который одновременно прошёл в 19 городах Казахстана. За два дня команды представили 1 521 решение по трём прикладным кейсам от Grand Mobile и Soup. Победителями региональных зачётов стали 54 команды, каждая из которых получила по 500 тысяч тенге. Общий призовой фонд регионального зачёта составил 27 млн тенге.

Decentrathon 6.0 состоялся 30–31 октября 2026 года. Хакатон организовали Astana Hub и Blockchain & AI Technology Center (BAITC) при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. На участие зарегистрировались 5 625 человек. Площадки в 19 городах — от Актау до Усть-Каменогорска — объединили разработчиков, студентов и молодых специалистов, которые работали над задачами бизнеса в области искусственного интеллекта.

«Развитие технологической отрасли должно открывать возможности для талантливых людей по всей стране. Для этого важно укреплять региональные IT-сообщества и создавать условия, в которых специалисты могут применять знания на практике. Decentrathon объединяет эти задачи: участники работают над реальными запросами бизнеса, обмениваются опытом и проверяют свои идеи. Такие инициативы помогают формировать кадровый потенциал регионов и расширять участие казахстанских разработчиков в создании отечественных цифровых продуктов», — отметил Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Участники работали над тремя кейсами. Команды разрабатывали инструменты проверки перевода игры на казахский язык в направлении Qazaq Loc QA и ИИ-помощников службы поддержки в направлении Support Copilot. Эти задачи были связаны с качеством локализации и обработкой обращений пользователей.

В Soup Kernel Challenge разработчики искали способы ускорить дообучение языковых моделей и снизить расход видеопамяти без потери качества. Кейс позволил участникам поработать над одной из практических задач развития AI-продуктов — более эффективным использованием вычислительных ресурсов.

«Работа над конкретной задачей бизнеса помогает команде понять, какую пользу должна приносить её разработка. На Decentrathon участники могли выбрать разные направления — от качества казахоязычной локализации игры до эффективности дообучения языковых моделей. За два дня команды представили 1 521 решение. Для нас важно, чтобы такой опыт был доступен в регионах: он помогает разработчикам проверять свои навыки, находить единомышленников и лучше понимать запросы технологических компаний», — отметила Валерия Тё, управляющий директор Astana Hub.

По итогам региональных зачётов жюри определило 54 команды-победителя. Призовой фонд составил 27 млн тенге и был сформирован при участии Astana Hub, Grand Mobile и стартапа Soup.

«За всю историю Decentrathon 39% победителей составили участники из регионов. Это один из показателей того, насколько большой технологический потенциал есть за пределами мегаполисов. Именно поэтому в шестом сезоне мы сделали особый акцент на регионах. Одной из целей наших партнёров был также поиск талантливых специалистов для дальнейшего трудоустройства. Благодаря Decentrathon разработчики со всей страны получили возможность проявить себя перед компаниями, независимо от того, в каком городе они живут», — отметила Айдана Каскырбек, генеральный директор Blockchain & AI Technology Center (BAITC).

Decentrathon проходит с 2023 года и объединяет региональные IT-сообщества Казахстана. Формат позволяет студентам, разработчикам и молодым специалистам собирать команды и работать над задачами бизнеса на площадке в своём городе. Хакатон создаёт возможности для обмена опытом, поиска единомышленников и профессионального роста.