В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан прошло расширенное совещание по противодействию коррупции. В нем приняли участие первые руководители, сотрудники комплаенс-служб и служб внутреннего аудита подведомственных организаций, а также представители Министерства.

Совещание прошло в рамках реализации принципа «Закон и порядок», который Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил ключевым идеологическим и правовым ориентиром развития страны.

Участники обсудили ход антикоррупционной работы в подведомственных организациях и меры по усилению профилактики коррупционных правонарушений. Также рассмотрели, какие меры необходимо принять, чтобы повысить эффективность служб внутреннего контроля и комплаенс-служб.

Совещание открыл руководитель аппарата Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Арман Джумабеков. Он подчеркнул, что этот принцип должен быть безусловным правилом для каждого работника подведомственных организаций независимо от занимаемой должности и прошлых заслуг.

«Цифровизация - один из самых эффективных инструментов борьбы с коррупцией: там, где процессы прозрачны и автоматизированы, для злоупотреблений просто не остаётся места. Но технологии не заменяют личной честности каждого сотрудника», — отметил Арман Джумабеков.

Особое внимание уделили коррупционным рискам в сферах кадровой работы, закупок, финансов и оказания государственных услуг.

С докладами выступили председатель совета директоров АО «Национальная компания „Қазақстан Ғарыш Сапары“» Гани Абадан, руководитель Службы комплаенс-контроля НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» Ади Алимбаев и руководитель Службы комплаенс-контроля АО «Национальные информационные технологии» Толкын Аленова.

Доцент Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, кандидат юридических наук Динара Амуртаева рассказала, как урегулировать конфликт интересов и сохранять беспристрастность при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудник Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Жанбулат Муглиев разъяснил новеллы Типового положения о деятельности комплаенс-служб. Он рассказал, как теперь распределяются задачи и полномочия комплаенс-служб и как им следует организовать работу в соответствии с обновлёнными требованиями.

По итогам совещания даны поручения по усилению работы по противодействию коррупции.

В завершение Арман Джумабеков отметил, что профилактика коррупции требует системной и последовательной работы, а личный пример каждого руководителя имеет особое значение. Принцип «Закон и порядок», нулевая терпимость к коррупции и прозрачность должны оставаться обязательными ориентирами в деятельности подведомственных организаций Министерства.