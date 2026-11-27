Национальный мессенджер Aitu представлен на международной конференции AI Journey 2026, которая проходит 27–28 ноября. На выставке Aitu представлен на собственном стенде, где посетители могут познакомиться с возможностями приложения и протестировать его функционал.

Aitu развивается в Казахстане уже 8 лет. Сегодня в мессенджере зарегистрировано более 7 миллионов аккаунтов, а ежемесячная аудитория превышает 1,3 миллиона пользователей.

Aitu объединяет переписку, звонки, искусственный интеллект и цифровые сервисы. Пользователи могут автоматически переводить сообщения с казахского на русский и обратно, переводить деньги, оплачивать счета и подписывать документы прямо в чатах, не переключаясь между приложениями.

Одно из ключевых направлений развития Aitu доверенные коммуникации. Аккаунты организаций проходят верификацию и получают синюю галочку. Это позволяет пользователям отличать официальные аккаунты от поддельных и снижает риски цифрового мошенничества.

Возможности Aitu развиваются сразу в нескольких направлениях. Для населения национальный мессенджер, для государственных организаций Aitu Gov Workspace, для бизнеса Aitu Workspace. Все решения объединяют коммуникации, цифровые инструменты и сервисы в единой среде.

В приложении также доступны AI-ассистенты, в том числе помощник по государственным услугам, который позволяет получать информацию и ориентироваться в госуслугах в текстовом и голосовом формате.

Участие Aitu в AI Journey 2026 позволяет представить национальный мессенджер на международной технологической площадке, познакомить зарубежную аудиторию с его функционалом и продемонстрировать возможности развития современных цифровых коммуникаций.