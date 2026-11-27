Национальный мессенджер Aitu представлен на международной конференции AI Journey 2026
Национальный мессенджер Aitu представлен на международной конференции AI Journey 2026, которая проходит 27–28 ноября. На выставке Aitu представлен на собственном стенде, где посетители могут познакомиться с возможностями приложения и протестировать его функционал.
Aitu развивается в Казахстане уже 8 лет. Сегодня в мессенджере зарегистрировано более 7 миллионов аккаунтов, а ежемесячная аудитория превышает 1,3 миллиона пользователей.
Aitu объединяет переписку, звонки, искусственный интеллект и цифровые сервисы. Пользователи могут автоматически переводить сообщения с казахского на русский и обратно, переводить деньги, оплачивать счета и подписывать документы прямо в чатах, не переключаясь между приложениями.
Одно из ключевых направлений развития Aitu доверенные коммуникации. Аккаунты организаций проходят верификацию и получают синюю галочку. Это позволяет пользователям отличать официальные аккаунты от поддельных и снижает риски цифрового мошенничества.
Возможности Aitu развиваются сразу в нескольких направлениях. Для населения национальный мессенджер, для государственных организаций Aitu Gov Workspace, для бизнеса Aitu Workspace. Все решения объединяют коммуникации, цифровые инструменты и сервисы в единой среде.
В приложении также доступны AI-ассистенты, в том числе помощник по государственным услугам, который позволяет получать информацию и ориентироваться в госуслугах в текстовом и голосовом формате.
Участие Aitu в AI Journey 2026 позволяет представить национальный мессенджер на международной технологической площадке, познакомить зарубежную аудиторию с его функционалом и продемонстрировать возможности развития современных цифровых коммуникаций.