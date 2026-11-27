В рамках международной конференции AI Journey 2026 Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомились с экспозицией, посвященной достижениям двух стран в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Казахстанскую экспозицию представили по шести основным направлениям: «Технологическая нация», Startup City, GovTech, Aitu, ИИ в транспорте и FinTech. Презентация продемонстрировала ключевые результаты цифровой трансформации страны, развитие человеческого капитала, отечественной технологической экосистемы и внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев представил главам государств основные достижения Казахстана в сфере технологического предпринимательства, развития стартапов и формирования национальной ИИ-экосистемы.

Развитие человеческого капитала для цифрового государства

Одним из ключевых направлений экспозиции стало развитие ИИ-образования. Здесь был представлен системный подход к подготовке специалистов в области искусственного интеллекта: от школьного образования до профессиональной переподготовки государственных служащих и специалистов бизнеса.

В основе этой работы лежит национальная программа AI-Sana, объединяющая образовательные инициативы в сфере искусственного интеллекта. Также были представлены возможности платформы ALFA, образовательных проектов TUMO Astana, Tomorrow School и первого в Центральной Азии ИИ-университета QAIRU.

Также были презентованы международные образовательные инициативы, включая ML School Kazakhstan, реализуемые совместно с Yandex Qazaqstan.

Развитие таких проектов направлено на формирование кадрового потенциала, необходимого для перехода к цифровой экономике и укрепления позиций Казахстана в сфере искусственного интеллекта.

Стартапы и инновационная экосистема

В рамках направления Startup City представили казахстанскую технологическую экосистему, объединяющую развитие человеческого капитала, поддержку стартапов и привлечение международных специалистов.

В частности, в Казахстане совместно с Yandex Qazaqstan реализуется ML School Kazakhstan – программа подготовки специалистов в области машинного обучения.

Еще одной частью казахстанской экосистемы является международный центр искусственного интеллекта alem.ai, создающий пространство для взаимодействия талантов, стартапов, научных центров и корпораций.

GovTech: цифровое государство

Казахстан занимает 16-е место из 194 в рейтинге электронного правительства ООН, а Всемирный банк относит ее к высшей группе «А».

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин представил главам государств цифровые решения, лежащие в основе государственного управления Казахстана, включая национальную платформу QazTech и ИИ-помощника eGov GPT.

В числе ключевых решений также представлены цифровое рабочее место Aitu GovWorkspace со встроенными ИИ-инструментами и возможности eGov GPT, позволяющего получать государственные услуги в формате диалога. На сегодняшний день через него доступны 55 услуг.

Также были представлены сервисы для граждан и бизнеса. Мобильным приложением eGov Mobile пользуются 15 миллионов человек, а 90% государственных услуг доступны онлайн. В приложении eGov Business предприниматели получают услуги и подписывают документы по QR-коду.

Aitu: национальная цифровая экосистема

Отдельный стенд был посвящен отечественной платформе Aitu, которая объединяет коммуникационные инструменты, государственные и бизнес-сервисы, а также возможности искусственного интеллекта.

Сегодня платформа насчитывает более 7 млн зарегистрированных аккаунтов. Среди ее возможностей – ИИ-ассистенты, автоматический перевод сообщений с казахского на русский язык, денежные переводы, платежи и подписание юридически значимых документов.

Развитие Aitu направлено на формирование собственной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей удобное и безопасное взаимодействие граждан, бизнеса и государственных органов.

FinTech: искусственный интеллект для финансовой безопасности

В направлении FinTech был представлен ИИ-ассистент IRIS, предназначенный для аналитической поддержки принятия решений в области денежно-кредитной политики.

Также были продемонстрированы возможности Национального Антифрод-центра, использующего технологии искусственного интеллекта для выявления и предупреждения финансового мошенничества.

По данным Национального Банка, благодаря принимаемым мерам впервые за последние пять лет зафиксировано снижение уровня интернет-мошенничества на 26,2%.

Также в рамках направления ИИ в транспорте был представлен проект по цифровой трансформации транспортной отрасли.

Диалог о будущем технологий

В рамках конференции также состоялся диалог Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина с молодежью. Во встрече приняли участие школьники и студенты, в том числе победители международных олимпиад по искусственному интеллекту.

Касым-Жомарт Токаев поздравил юных участников с возможностью представить свои достижения на международной площадке и подчеркнул значимость подобных мероприятий для раскрытия потенциала молодого поколения.

В интерактивном формате участники обсудили применение искусственного интеллекта в науке, образовании, медицине, экономике и искусстве, а также смогли задать главам государств интересующие их вопросы.