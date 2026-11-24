ML School Kazakhstan, совместная образовательная программа Yandex Qazaqstan, Astana Hub и Alem.ai Foundation, начала обучение первого потока. Из более чем 800 претендентов двухэтапный конкурсный отбор с испытаниями по математике и программированию прошли 32 человека. В течение двух лет участники будут бесплатно осваивать современные методы машинного обучения для разработки AI-решений в науке, IT и различных отраслях экономики.

В первый поток вошли специалисты с опытом разработки больших языковых моделей, применения машинного обучения в медицине и создания AI-технологий для казахского языка. Среди участников – специалист по компьютерному зрению, работавший над анализом КТ-снимков и распознаванием пыльцы под микроскопом, автор моделей для исправления грамматических ошибок на казахском языке и технологий распознавания и синтеза казахской речи. В числе студентов есть и специалисты, внедрявшие ML-модели, например, для оценки кредитных рисков и прогнозирования спроса, а также исследователи, применяющие машинное обучение для анализа финансовых данных.

«Объявление 2026 года годом цифровизации и искусственного интеллекта отражает стратегический курс Казахстана на технологическую трансформацию экономики. Искусственный интеллект открывает возможности для развития самых разных отраслей – от промышленности, энергетики и сельского хозяйства до медицины и государственного управления. Реализация этого потенциала требует не только современной инфраструктуры, но и высококвалифицированных специалистов, способных разрабатывать и внедрять передовые технологические решения. ML School Kazakhstan – пример того, как сотрудничество образовательных институтов и технологического бизнеса помогает готовить такие кадры и создавать условия для дальнейшего развития цифровой экономики страны», — Жаслан Мадиев, Заместитель Премьер-Министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Программа разработана на основе академических подходов и экспертизы Школы анализа данных Яндекса (ШАД) и сочетает фундаментальную подготовку с практической работой. Участники будут изучать математику, статистику, алгоритмы и машинное обучение, а также современные технологии: от нейросетей и компьютерного зрения до генеративного искусственного интеллекта и обработки естественного языка. Лекции и семинары будут вести эксперты Yandex, преподаватели технических вузов и исследователи в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

«Развитие искусственного интеллекта невозможно без людей, которые умеют создавать технологии, а не только пользоваться готовыми решениями. На первый поток ML School Kazakhstan поступило более 800 заявок и только 32 специалиста прошли конкурсный отбор. Это показатель высокого интереса к углублённому изучению машинного обучения и одновременно серьёзный потенциал для развития собственной AI-экспертизы Казахстана. Мы стремимся сформировать сообщество высококвалифицированных ML-инженеров и исследователей, которые будут создавать конкурентоспособные AI-продукты, развивать наукоёмкие технологии и внедрять решения, способные менять ключевые отрасли экономики», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Практическая часть программы включает встречи с ML-специалистами ведущих технологических компаний Казахстана, среди которых, в частности, Yandex Qazaqstan. Участники будут разбирать примеры реальных ML-систем, знакомиться с их архитектурой и техническими решениями, а также работать над прикладными и исследовательскими задачами. Программа также предусматривает курсы по выбору.

«В Yandex Qazaqstan мы работаем с машинным обучением в самых разных направлениях: от компьютерного зрения и рекомендательных систем до роботизированной доставки и беспилотного транспорта. Этим опытом мы хотим делиться с будущими специалистами в рамках ML School Kazakhstan. Наша задача — помочь участникам получить фундаментальные знания и инженерные навыки, которые позволят им самостоятельно разрабатывать ML-решения и применять их в разных отраслях», — отметил руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

По окончании двухлетней программы выпускники получат сертификат ML School Kazakhstan. У участников также будет возможность дополнительно пройти некоторые курсы Школы анализа данных Яндекса. Занятия проходят два-три раза в неделю по три часа на базе Международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане.

«Уже первый набор ML School Kazakhstan показал, насколько сильные таланты есть в Казахстане. Среди участников — специалисты, которые работают над сложными инженерными и исследовательскими задачами и уже имеют собственные достижения. Для нас важно не просто находить таких людей, а создавать среду, в которой их потенциал может раскрыться на новом уровне. Объединяя сильную академическую подготовку, международную экспертизу и профессиональное сообщество, мы формируем условия для роста нового поколения ML-инженеров и исследователей», — отметила Адина Магавина, генеральный директор КФ Alem.ai Foundation.

Yandex Qazaqstan, Astana Hub и Alem.ai Foundation планируют проводить новый набор в ML School Kazakhstan ежегодно. Программа призвана способствовать подготовке специалистов, которые смогут применять машинное обучение для решения технологических, прикладных и исследовательских задач.