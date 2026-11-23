24 декабря 2026 года в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai в Астане состоится Qazaq CyberKórme 2026 - республиканская выставка отечественных решений в области кибербезопасности. Программа объединит выставку разработок, панельные сессии, презентации стартапов и хакатон Securithon.

К участию приглашаются казахстанские IT-компании и разработчики решений в области кибербезопасности, стартапы, исследовательские команды, студенты и молодые специалисты, а также представители государственных органов и бизнеса. Авторы разработок смогут продемонстрировать свои продукты и результаты исследований потенциальным заказчикам и партнёрам, обсудить возможности пилотного внедрения и дальнейшего сотрудничества.

На выставке будут представлены пять направлений: защита государства и граждан, безопасность инфраструктуры и облаков, искусственный интеллект и мониторинг, защита промышленности и связи, криптография и цифровые расследования.

Для стартапов и научных команд предусмотрен отдельный формат - стартап-питч. Представить экспертной комиссии можно проекты на разных стадиях готовности - от обоснованной идеи до готового решения. Регистрация компании, наличие продаж или патента для подачи заявки не обязательны.

В рамках панельных сессий эксперты обсудят доверие к отечественным решениям, применение искусственного интеллекта в кибербезопасности и ответственность государства, бизнеса и граждан за защиту данных.

Также состоится хакатон Securithon на тему «Интеллектуальная киберзащита: от инфраструктуры до ИИ-агентов». Участникам предстоит разработать работающие прототипы и защитить их перед жюри.

Организаторы мероприятия - Комитет по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, «Государственная техническая служба», Центр поддержки цифрового правительства и Astana Hub.

Участие во всех форматах бесплатное. Подать заявку на выставочный стенд, стартап-питч или хакатон, зарегистрироваться в качестве гостя и пройти аккредитацию СМИ можно на официальном сайте мероприятия ncsi.govtec.kz.

Место проведения: Астана, Международный центр искусственного интеллекта alem.ai.

Дата и время: 24 декабря 2026 года, 09:45-18:00. Регистрация с 09:00.