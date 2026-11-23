Под руководством Отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента на площадке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК прошло совещание по вопросам управления потоками обращений граждан и их роста. В нем приняли участие представители центральных государственных органов, правоохранительных и судебных органов, а также местных исполнительных органов (акиматов).

Анализ обращений показывает, что в последние годы растет количество жалоб на формальные ответы госорганов и многократную пересылку обращений между ведомствами.

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры приведена статистика и конкретные примеры необоснованных перенаправлений обращений госорганами, а также озвучены меры ответственности по Административному процедурно-процессуальному кодексу.

Кроме того, с 8 ноября 2026 года введена новая норма: если обращение пересылается госорганами более трех раз, госорган обязан письменно обосновать, почему не может решить вопрос сам и почему направляет его в другое ведомство, со ссылкой на нормы, подтверждающие полномочия обоих органов.

Данная мера направлена на исключение практики необоснованных пересылок, повышение ответственности госорганов перед гражданами и предоставление качественных ответов по существу.

Кроме того, обсуждена проблема «скрытых» государственных услуг, когда продолжают поступать систематические повторяющиеся запросы, на которые госорганы годами предоставляют шаблонные типовые ответы вместо автоматизации и переведения услуги в проактивный формат.

Рассмотрена также тенденция увеличения жалоб от отдельных заявителей, направляющих многократные повторяющиеся запросы, для решения которых рекомендован опыт по адресной работе по сложным, длящимся запросам граждан.

По итогам совещания перед руководством центральных госорганов и акиматов поставлен ряд конкретных задач по проведению глубинного анализа причин обращений и принятию системных мер по их устранению.

Госорганам поручено обеспечивать качественное рассмотрение обращений на постоянной основе и не допускать необоснованных пересылок между ведомствами.