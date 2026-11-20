20–22 ноября 2026 года в Ереване пройдет Digitec 2026 - международное ежегодное технологическое мероприятие, объединяющее глобальную экосистему искусственного интеллекта. Под темой «Новая точка притяжения мировой экосистемы ИИ» Digitec соберёт представителей NVIDIA, OpenAI, AWS, Dell Technologies, Mozilla, Microchip Technology, Revolut и Isomorphic Labs, а также предпринимателей, инвесторов и представителей правительств.

Digitec - первое и крупнейшее технологическое мероприятие Армении. В 2026 году оно состоится в 21-й раз. Организатор - Союз предприятий передовых технологий Армении (UATE). Конференция, масштабная технологическая выставка и отдельная B2B-зона объединят людей и компании, которые создают ИИ, развивают его инфраструктуру и внедряют технологии в бизнес.

Место встречи технологий и международного бизнеса

Программа объединяет представителей Кавказа, Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы и США. В центре обсуждения - развитие ИИ-инфраструктуры, применение технологий в бизнесе, государственная политика, предпринимательство и инвестиции. Армения выступает точкой встречи этих рынков, создавая возможности для обмена опытом и международного сотрудничества.

Казахстан будет представлен в международной программе: в числе заявленных спикеров - Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Его участие дополняет диалог о развитии ИИ и цифровых технологий в Центральной Азии. Для казахстанских компаний, как и для бизнеса из других стран, Digitec открывает возможности установить прямые контакты с международными технологическими командами.

Деловые встречи и технологические партнерства

Digitec 2026 объединит международную конференцию, технологическую выставку и отдельную B2B-зону. Через приложение Digitec участники смогут заранее планировать деловые встречи. Формат позволяет перейти от знакомства с продуктом на выставке к предметному обсуждению задач и условий возможного сотрудничества.

В B2B-пространстве участники смогут встретиться с основателями, генеральными директорами, вице-президентами и инвесторами международных компаний. Деловые встречи помогут найти потенциальных заказчиков, поставщиков и партнёров, обсудить внедрение ИИ, совместную разработку продуктов, развитие вычислительной инфраструктуры и выход на новые рынки.

Международная программа и спикеры

В течение трёх дней ожидаются выступления более 100 спикеров. Среди заявленных участников:

Рев Лебаредиан - вице-президент NVIDIA по симуляции физического ИИ.

Эдриан Макдональд - президент Dell Technologies в регионе EMEA.

Раффи Крикорян - технический директор Mozilla.

Кайлаш Сатьяртхи - лауреат Нобелевской премии мира.

Джек Маккоули - сооснователь Oculus.

Программа охватывает пять уровней ИИ: энергию; чипы и вычислительные мощности; инфраструктуру и данные; модели и обучение; приложения и инструменты. Такой подход объединяет разработчиков, поставщиков инфраструктуры и компании, внедряющие ИИ в свои продукты и процессы.

Помимо выступлений и панельных дискуссий, запланированы технические сессии и мастер-классы DigiHub с участием NVIDIA, OpenAI, Krisp и других компаний, день сообщества OpenTalks.AI, выставка Digitec Expo и Startup Alley для молодых технологических компаний. Премьер-партнёры мероприятия - NVIDIA, Firebird и Krisp; стратегические партнёры - Picsart и Netris.

Участие и регистрация

Digitec 2026 пройдет 20–22 ноября в Ереване, Армения. Единый билет на конференцию включает доступ к главной сцене, DigiHub, B2B-зоне и приложению для деловых встреч. Вход на выставку бесплатный при предварительной онлайн-регистрации.

Подробная программа, регистрация и билеты: digitec.am

Контакт организаторов: digitec@uate.org

Об организаторе

Союз предприятий передовых технологий Армении (UATE) объединяет более 300 компаний технологического сектора и организует Digitec более 20 лет. Его образовательная программа Armath предоставляет бесплатное инженерное образование более чем 17 000 детей в Армении.