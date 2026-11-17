Казахстан присоединился к Альянсу цифровых общественных благ (Digital Public Goods Alliance, DPGA), укрепив приверженность международному сотрудничеству в области технологий с открытым исходным кодом и цифровых общественных благ. Об этом было объявлено в ходе ежегодной встречи участников DPGA в Париже.

Участие Казахстана в Альянсе будет обеспечиваться при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и АО «Национальные информационные технологии» (НИТ). В рамках Альянса Казахстан намерен делиться опытом цифровизации государственного управления, участвовать в совместных инициативах и перенимать международный опыт разработки и внедрения цифровых общественных благ.

«Присоединение к Альянсу цифровых общественных благ открывает для Казахстана возможность внести свой вклад в общие международные усилия по повышению доступности и повторного использования цифровых решений в государственном управлении. Мы убеждены, что технологии с открытым исходным кодом позволяют странам опираться на достижения друг друга и повышать качество государственных услуг. Казахстан готов делиться своим опытом цифровизации государственного управления и сотрудничать с партнерами в продвижении решений с открытым исходным кодом на благо общества. Альянс также предоставляет нам ценную возможность перенимать международный опыт и применять лучшие практики для того, чтобы государственные услуги становились проще, безопаснее и лучше отвечали потребностям граждан», — отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Ростислав Коняшкин.

Вклад Казахстана в деятельность Альянса

В соответствии с утвержденной дорожной картой DPGA Казахстан сосредоточится на трех ключевых направлениях.

Развитие исследований в области цифровых общественных благ на основе искусственного интеллекта. В сотрудничестве с Азиатским банком развития и Университетом ООН Казахстан примет участие в исследованиях и апробации рекомендаций по разработке и распространению систем искусственного интеллекта в качестве цифровых общественных благ с учетом национального опыта и практических примеров их применения.

Продвижение цифровых решений с открытым исходным кодом. Казахстан изучит возможности распространения собственных цифровых решений в качестве цифровых общественных благ с учётом требований Стандарта цифровых общественных благ (DPG Standard).

Развитие потенциала и обмен знаниями. Опираясь на участие в международной кампании «50-in-5», Казахстан готов делиться знаниями и практическим опытом разработки и эксплуатации систем цифрового государственного управления. Посредством обучающих программ и обмена опытом с международными партнерами страна будет содействовать другим государствам в развитии безопасной, инклюзивной и совместимой цифровой общественной инфраструктуры.

АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), являясь национальным оператором инфраструктуры электронного правительства и Национальной платформы искусственного интеллекта, внесет технический и практический вклад в реализацию этих направлений, опираясь на опыт предоставления цифровых государственных услуг, а также применения данных и технологий искусственного интеллекта в государственном управлении.

«Мы рады приветствовать Республику Казахстан в Альянсе цифровых общественных благ. Присоединение страны способствует развитию цифрового государственного управления, ориентированного на интересы граждан, и подтверждает ее приверженность международному сотрудничеству. Продвигая Стандарт цифровых общественных благ, поддерживая развитие потенциала стран-партнеров и участвуя в исследованиях искусственного интеллекта как цифрового общественного блага, Казахстан укрепляет наши совместные усилия по созданию более доступных и эффективных государственных услуг во всем мире», — отметила генеральный директор Секретариата Альянса цифровых общественных благ Лив Марте Нордхауг.

Участие в Альянсе позволит Казахстану развивать международное партнёрство, обмениваться знаниями, совместно решать актуальные задачи и расширять возможности применения технологий с открытым исходным кодом на благо граждан.

Об Альянсе цифровых общественных благ

Альянс цифровых общественных благ - это поддерживаемая ООН многосторонняя инициатива, направленная на содействие выявлению, распространению и внедрению цифровых общественных благ.

К ним относятся программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытые данные, модели искусственного интеллекта с открытым доступом, открытые стандарты и контент. Такие решения должны соответствовать требованиям законодательства в области защиты персональных данных и другим применимым нормам и передовым практикам, не причинять вреда и способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН.