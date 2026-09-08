В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Бахтияр Мухаметкалиев совместно с представителями 10 регионов Казахстана посетил город Ханчжоу, один из ведущих технологических центров Китая.

Ключевой целью визита стало изучение практического опыта провинции Чжэцзян в развитии AI-Native cities & regions и переходе к интеллектуальному управлению городами на искусственного интеллекта, а также определение конкретных технологических решений для последующей апробации и внедрения в регионах Казахстана.

Особое внимание было уделено опыту развития Hangzhou City Brain – городской платформы, объединяющей данные различных городских систем и использующей технологии больших данных и искусственного интеллекта для анализа, прогнозирования и управления городскими процессами. Сегодня модель развивается в направлении City Brain 3.0 с применением больших языковых моделей, AI-агентов и цифровых двойников.

Для Казахстана данный опыт рассматривается в контексте формирования собственной модели AI-Native cities & regions, предусматривающей переход от отдельных Smart City-проектов

к единой цифровой архитектуре региона, объединяющей данные, городскую инфраструктуру, транспорт, безопасность, ЖКХ, энергетику и другие сферы.

В рамках программы делегация также ознакомилась с решениями Dahua Technology в сфере компьютерного зрения, интеллектуального видеонаблюдения, управления дорожным движением и городской инфраструктурой. Отдельные встречи были посвящены цифровизации энергетики и коммунального хозяйства, интеллектуальному учету воды, газа и электроэнергии, робототехнике, AR-технологиям, цифровой инфраструктуре и Data Intelligence.

Состоялись рабочие встречи с представителями CICO Group, ZDPI, Alibaba, GeTui, Rokid, H3C, Haixing Electric Power, Windey Energy, Unitree и других технологических компаний и организаций.

Важной особенностью визита стало участие представителей регионов Казахстана. Такой формат позволил непосредственно на площадках китайских компаний сопоставить представленные технологии с реальными задачами городов и областей и обсудить возможные пилотные проекты.

При этом казахстанской стороной предложено реализовывать перспективные проекты с международными технологическими партнерами совместно с казахстанскими IT-компаниями, а также локализовать производство и технологические решения на территории Казахстана.

Задача заключается не только в приобретении готовых зарубежных технологий, а в формировании устойчивой национальной технологической экосистемы, развитии собственных компетенций и создании совместных продуктов с возможностью их дальнейшего масштабирования.

По итогам визита стороны договорились перейти к практической проработке совместных проектов в регионах Казахстана.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством и Zhejiang Gaoxin Technology Co., Ltd. (ZEIET) в сфере AI-Native cities & regions.