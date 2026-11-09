Astana Hub отмечает восемь лет со дня основания. За это время кластер стал ключевым центром развития IT- и AI-индустрии Казахстана и Центральной Евразии, сформировав масштабную экосистему для стартапов, инвесторов и технологических компаний. При поддержке Главы государства, Правительства и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана созданы условия для динамичного развития технологического предпринимательства, привлечения инвестиций и интеграции страны в глобальную инновационную экосистему.

«Сегодня Astana Hub – это полноценная технологическая экосистема, объединяющая 2 700 компаний, среди которых 560 с иностранным участием и создающая условия для того, чтобы идеи превращались в продукты, стартапы вырастали в международные компании, а таланты находили возможности для реализации своего потенциала. С 2019 года совокупный доход участников экосистемы достиг $6,7 млрд, экспорт IT-услуг составил $2,4 млрд, а стартапы привлекли более $2 млрд инвестиций. За этими показателями стоит системная работа по развитию предпринимательства, технологий и человеческого капитала. Мы создаём условия, в которых технологии становятся драйвером экономического роста, а казахстанские компании частью глобального технологического рынка. При этом наши главные достижения измеряются не только масштабами экосистемы и экономическими показателями, но прежде всего людьми, компаниями и технологиями, которые становятся основой цифровой экономики страны», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Astana Hub последовательно развивает технологическую экосистему по всей стране. Сегодня кластер объединяет 20 региональных IT-хабов, которые становятся центрами развития локальных сообществ, подготовки новых IT-специалистов и поддержки технологического предпринимательства. С момента открытия региональных хабов проведено более 5 200 мероприятий, объединивших 80 000 участников и представивших 700 стартапов. Параллельно реализуются программы Startup Orda, G-Ton и Smart City Accelerator, направленные на развитие предпринимательских инициатив, поддержку стартапов и внедрение инновационных решений в регионах.

Ключевыми событиями технологического года стали национальный форум Digital Qazaqstan в Шымкенте, международный форум AI & Digital Bridge 2026 в Астане и GITEX AI Kazakhstan, впервые прошедший в Казахстане. Вместе эти события укрепили позиции Казахстана как евразийского технологического и AI-хаба, способствуя развитию международного сотрудничества, предпринимательства и привлечению инвестиций.

Также значимым событием в 2026 году стало проведение HackAlem AI — крупнейшего в мире AI-хакатон, объединившего 2 415 участников и установившего рекорд Гиннесса при участие глобальных технологических партнеров NVIDIA и OpenAI.

Astana Hub активно участвует в формировании нового поколения IT-специалистов и развитии цифровых компетенций, создавая образовательные возможности для разных возрастных групп и уровней подготовки. В центре креативных технологий TUMO Astana обучаются 2 430 подростков. Участники в возрасте от 12 до 18 лет осваивают 11 цифровых и креативных направлений, включая программирование, робототехнику, разработку игр, генеративный искусственный интеллект,кинопроизводство и другие.

Следующим этапом становится профессиональная подготовка кадров для IT-отрасли. Программа Tech Orda, реализуемая на базе Astana Hub и направленная на развитие человеческого капитала в сфере информационных и коммуникационных технологий, уже подготовила 11 410 человек из 133 IT-школ. По данным программы, уровень трудоустройства выпускников составляет 90%. Для участников это возможность освоить новую профессию, для компаний — привлечь специалистов с востребованными навыками.

Параллельно развивается Tomorrow School - первая в Казахстане peer-to-peer школа искусственного интеллекта, реализуемая Alem.ai Foundation в экосистеме Astana Hub и Международного центра искусственного интеллекта alem.ai. Сегодня в школе обучается 481 студент, за два года столичный кампус получил более 24 тысяч заявок. В 2026 году Tomorrow School вышла на новый этап развития, расширила свою сеть до 14 городов Казахстана. Это позволяет молодым людям осваивать востребованные технологические направления и получать доступ к современному AI-образованию, не покидая родной регион. Также более 80 студентов уже трудоустроились на IT-позиции до завершения программы.

Для углублённой подготовки талантов в области искусственного интеллекта и машинного обучения запущена ML School Kazakhstan. Бесплатная двухгодичная программа основана на академической экспертизе Школы анализа данных Яндекса и ориентирована на подготовку высококвалифицированных ML-специалистов и исследователей. На первый набор поступило 822 заявки, 32 участника уже зачислены на обучение.

Дополняет образовательную экосистему Astana Hub онлайн-платформа edu.astanahub.com, которая открывает доступ к современным цифровым знаниям и инструментам для широкой аудитории. На платформе запущены курсы по Data Engineering, Prompt Engineering, No Code/Low Code School и другие образовательные программы, которые уже помогли десяткам тысяч казахстанцев освоить современные цифровые профессии и инструменты.

Отдельное внимание уделяется поддержке талантов на стыке науки, искусственного интеллекта и технологического предпринимательства. В этом направлении запущена Alem AI Talent Lab - программа, инвестирующая в ранние таланты и направленная на развитие будущих фаундеров технологических компаний, в том числе потенциальных компаний-единорогов.

Активное развитие экосистемы стало возможным благодаря масштабным акселерационным программам. Международная программа Silkway Accelerator, созданный совместно с Google for Startups, уже выпустила 83 успешных стартапа. Инкубационная программа Startup Garage поддержала более 1400 проектов на ранних стадиях, из них 428 успешно завершили обучение. Флагманская международная программа AI’preneurs по созданию AI-стартапов, насчитывает 125 выпускников и 51 стартап-проект. Их совокупные продажи превысили 618 тысяч долларов, а привлеченные инвестиции составили 400 тысяч долларов. Совместно с акиматом г. Астана запущена программа Astana Innovations Accelerator, которые объединяет стартапы для разработки и внедрения передовых технологий, направленных на повышение качества жизни населения г. Астаны. В этом году было собрано 354 заявки, по итогам программы 17 проектов уже запустились в школах, медицинских учреждениях, коммунальных предприятиях, транспортных службах и подразделениях ДЧС г. Астаны. Также в 2026 году Astana Hub запустил в Almaty Hub совместно с акиматом г.Алматы акселерационную программу Central Eurasian Market Entry, направленная на поддержку стартапов при выходе на рынки Центральной Азии. На участие в программе поступило 132 заявки из 14 стран. По итогам отбора 13 стартапов были зачислены в программу для подготовки к масштабированию бизнеса на рынках региона.

По поручению Президента Казахстана был создан Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, который стал точкой притяжения талантов, исследователей и представителей глобального AI-сообщества со всего мира. Центр формирует международную среду для обмена знаниями, развития потенциала и подготовки нового поколения лидеров в сфере искусственного интеллекта.

В 2026 году площадка приняла международные учебно-тренировочные сборы Northern Eurasia Camp, объединившие 20 сильнейших студенческих команд по спортивному программированию из стран Северной Евразии для подготовки к мировому финалу ICPC. Большинство команд являлись финалистами чемпионата мира ICPC World Finals 2026 и проходили интенсивную подготовку к предстоящему финалу в Дубае.

Особое международное внимание к alem.ai привлёк первый визит в Астану основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга, который посетил центр и ознакомился с развитием AI-экосистемы Казахстана.

Astana Hub также развивает платформу технологических задач, соединяя компании, государственные органы и IT-команды для решения прикладных индустриальных вызовов. В 2026 году на платформе технологических задач размещено 385 задач, на которые поступило более трёх тысяч предложений решений. Такой формат помогает предприятиям находить разработчиков для автоматизации производства, повышения безопасности и совершенствования управления, а IT-компаниям — создавать продукты под конкретный спрос.

Совместно с отраслевыми партнерами Astana Hub развивает технологические центры по направлениям MedTech, GameDev, AgriTech и Robotics/Physical AI. Также запущены программы поддержки стартапов: Gamepreneurs в сфере GameDev и Tech Incubator в сферах Hardware/Robotics и Cybersecurity.

Инвестиционную поддержку технологических стартапов осуществляет Astana Hub Ventures. На сегодняшний день портфель фонда охватывает более 90 стартапов, включая компании, получившие прямые инвестиции, и проекты, профинансированные в рамках программ экосистемы Astana Hub. Среди стартапов, в которые фонд инвестировал в 2026 году - Higgsfield, Mirai Tech, Perceptis, PanDev Metrics, Luwo, Admyra, Resti и Scano. Помимо финансирования, проекты получают доступ к экспертной поддержке и партнёрской сети, что помогает им развивать продукты и бизнес, привлекать последующие инвестиции и выходить на международные рынки.

Также при поддержки Astana Hub создан фонд фондов под управлением Alem Capital Management, ориентированный на венчурный рынок Казахстана, Центральной Азии и Кавказа. Его задача - поддержать казахстанских и региональных венчурных управляющих и дать местным основателям доступ к капиталу того же уровня, что и у их коллег на ведущих мировых рынках.

Для стартапов, готовых к международному развитию, действуют акселерационные программы за рубежом. Hero Training, реализуемая совместно с Draper University, программа Alchemist Silkroad - Silicon Valley Residency с совместно с Silkroad Innovation Hub, IT Park и IT Park Ventures помогают предпринимателям изучать американский рынок и работать с международными экспертами.

В 2026 году Astana Hub совместно с Astana Hub Ventures запустил программу Globalpreneurs, направленную на финансовую поддержку стартапов, прошедших отбор в ведущие международные акселераторы. Среди получивших поддержку — Bult.ai (MassChallenge, США), Resti (Antler MENAP Residency, Саудовская Аравия), Cyberlabs (StartX, США), Admyra (Inception, Antler и EF, США) и Scano — Media Monitoring (ITU SEED Acceleration Program, Турция). Программа открывает казахстанским стартапам дополнительные возможности для выхода на международные рынки, привлечения экспертизы и масштабирования бизнеса.

Также Astana Hub развивает сеть международных инновационных хабов: Silkroad Innovation Hub в США, Tumar Innovation Hub в ОАЭ, Khan Tengri Innovation Hub в Китае, Big Sky Sea Hub в Малайзии и Eurasia Growth Hub в Великобритании.

В рамках концепции Trusted Kazakhstan запущены программы Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa, направленные на привлечение международных IT-специалистов и развитие связей с глобальным технологическим сообществом. С момента запуска поступило 2 200 заявок из 82 стран. Программы способствуют обмену экспертизой, развитию местных IT-команд и созданию новых возможностей для технологического бизнеса в Казахстане.

За восемь лет Astana Hub вырос из инициативы в масштабную технологическую экосистему, объединяющую тысячи компаний, предпринимателей, инвесторов и талантов. Сегодня это пространство, где рождаются идеи, создаются технологии, формируются новые рынки и открываются возможности для выхода Казахстана на глобальную технологическую арену.